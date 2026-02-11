11 de fevereiro de 2026
TEMPO INSTÁVEL

Meteorologista prevê instabilidade no tempo em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches | METEREOLOGISTA BRUNO BAINY
| Tempo de leitura: 2 min
Meteorologista alerta para chuva forte nos próximos dias em Piracicaba
Meteorologista alerta para chuva forte nos próximos dias em Piracicaba

Meteorologista alerta para chuva forte nos próximos dias

Previsão indica chuva volumosa nesta quarta e risco de temporais isolados até sexta; fim de semana deve ser de sol e calor

Piracicaba pode ter chuva forte e espalhada ao longo desta quarta-feira (11). Segundo o meteorologista Bruno Bainy, consultado pela reportagem, a instabilidade acontece por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um fenômeno comum no verão brasileiro. De forma simples, a ZCAS funciona como um “corredor de umidade” que liga a região da Amazônia ao Sudeste do país, deixando o tempo mais fechado e favorecendo chuva contínua por vários dias. Quando esse sistema está ativo, aumentam as chances de transtornos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e enchentes.

Para quinta e sexta-feira, Bruno Bainy explica que a ZCAS perde força, mas o calor e a umidade continuam elevados, o que mantém a possibilidade de chuva. A diferença é que essas pancadas devem ocorrer de forma mais isolada e rápida, e não ao longo de todo o dia. Em alguns pontos, podem ser intensas, com chuva forte, raios e até possibilidade de granizo. Nesses dias também haverá mais períodos de sol e as temperaturas sobem.

A previsão para o final de semana é de tempo firme, com sol entre nuvens e calor acima dos 30°C. Já na próxima semana, a chuva pode retornar a partir de segunda-feira, com indicativo de volumes maiores na terça. Essa tendência ainda será acompanhada nos próximos dias e pode sofrer alterações. 

Sobre a possibilidade de impacto no nível do Rio Piracicaba, o meteorologista explicou que sua análise é voltada às condições atmosféricas e não à parte hidrológica. No entanto, de forma geral, períodos de chuva persistente e volumes elevados podem influenciar o comportamento dos rios, especialmente quando o solo já está encharcado. Por isso, a recomendação é que a população acompanhe as atualizações oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil.

