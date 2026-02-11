Piracicaba pode ter chuva forte e espalhada ao longo desta quarta-feira (11). Segundo o meteorologista Bruno Bainy, consultado pela reportagem, a instabilidade acontece por causa da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um fenômeno comum no verão brasileiro. De forma simples, a ZCAS funciona como um “corredor de umidade” que liga a região da Amazônia ao Sudeste do país, deixando o tempo mais fechado e favorecendo chuva contínua por vários dias. Quando esse sistema está ativo, aumentam as chances de transtornos como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e enchentes.

Previsão indica chuva volumosa nesta quarta e risco de temporais isolados até sexta; fim de semana deve ser de sol e calor

Para quinta e sexta-feira, Bruno Bainy explica que a ZCAS perde força, mas o calor e a umidade continuam elevados, o que mantém a possibilidade de chuva. A diferença é que essas pancadas devem ocorrer de forma mais isolada e rápida, e não ao longo de todo o dia. Em alguns pontos, podem ser intensas, com chuva forte, raios e até possibilidade de granizo. Nesses dias também haverá mais períodos de sol e as temperaturas sobem.

A previsão para o final de semana é de tempo firme, com sol entre nuvens e calor acima dos 30°C. Já na próxima semana, a chuva pode retornar a partir de segunda-feira, com indicativo de volumes maiores na terça. Essa tendência ainda será acompanhada nos próximos dias e pode sofrer alterações.

Sobre a possibilidade de impacto no nível do Rio Piracicaba, o meteorologista explicou que sua análise é voltada às condições atmosféricas e não à parte hidrológica. No entanto, de forma geral, períodos de chuva persistente e volumes elevados podem influenciar o comportamento dos rios, especialmente quando o solo já está encharcado. Por isso, a recomendação é que a população acompanhe as atualizações oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil.