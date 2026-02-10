Um supermercado virou caso de polícia nesta segunda-feira (9). O dono do estabelecimento foi preso por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais em flagrante, depois que agentes encontraram mais de 400 quilos de comida estragada, escondida nos fundos do estabelecimento localizado em Americana, a 38 km de Piracicaba.
A ação aconteceu no Supermercado Sereia, no bairro Antônio Zanaga, após uma denúncia anônima sobre um cheiro forte de carne podre vindo do local.
Quando a Polícia Civil chegou, o cenário era chocante: carnes escuras, fora da geladeira, vencidas e sem rótulo, além de vários outros produtos armazenados de forma irregular. Parte da comida estava guardada em locais onde os clientes não tinham acesso.
No total, foram apreendidos cerca de 260 quilos de carne e mais 175 quilos de outros alimentos, como temperos, farinha, condimentos e até suplementos.
A Vigilância Sanitária foi chamada e confirmou que os alimentos não tinham nenhuma condição de consumo. O açougue foi interditado imediatamente, e toda a mercadoria foi recolhida para descarte.
O proprietário, de 45 anos, foi levado para a delegacia e teve a prisão confirmada por crime contra o consumidor. O caso segue sendo investigado e o mercado ainda pode sofrer novas punições.
A polícia alerta: quem suspeitar de irregularidades pode denunciar de forma anônima. A denúncia pode evitar que comida estragada chegue à mesa da população.