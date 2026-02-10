A ação aconteceu no Supermercado Sereia, no bairro Antônio Zanaga, após uma denúncia anônima sobre um cheiro forte de carne podre vindo do local.

Um supermercado virou caso de polícia nesta segunda-feira (9). O dono do estabelecimento foi preso por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais em flagrante, depois que agentes encontraram mais de 400 quilos de comida estragada, escondida nos fundos do estabelecimento localizado em Americana, a 38 km de Piracicaba.

Quando a Polícia Civil chegou, o cenário era chocante: carnes escuras, fora da geladeira, vencidas e sem rótulo, além de vários outros produtos armazenados de forma irregular. Parte da comida estava guardada em locais onde os clientes não tinham acesso.

No total, foram apreendidos cerca de 260 quilos de carne e mais 175 quilos de outros alimentos, como temperos, farinha, condimentos e até suplementos.

A Vigilância Sanitária foi chamada e confirmou que os alimentos não tinham nenhuma condição de consumo. O açougue foi interditado imediatamente, e toda a mercadoria foi recolhida para descarte.