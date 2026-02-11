O secretário de Obras, Luciano Celêncio, esteve no local nesta terça-feira (11), acompanhado do presidente do E.C. XV de Novembro, Matheus Bonassi, para acompanhar a situação e alinhar os próximos passos da intervenção. “Tivemos a iniciativa que outras administrações não tiveram de solicitar um laudo técnico da estrutura, que confirmou que não há problemas na arquibancada. Por isso, estamos liberando esse setor para que o XV de Piracicaba e a torcida possam usufruir dos jogos com tranquilidade”, afirmou Celêncio.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, liberou a arquibancada do Estádio Barão da Serra Negra, interditada desde 2018. O setor, com 3.234 lugares, passou por vistoria técnica que atestou a estrutura como segura para uso.

O laudo, no entanto, apontou irregularidades no muro externo, entre a rua Moraes Barros e a avenida Independência, incluindo fissuras, desgaste do revestimento, umidade e sinais de instabilidade. Segundo o secretário, a solução será a demolição e reconstrução do trecho. “Liberamos a arquibancada e vamos resolver a situação do muro. Nosso compromisso é garantir segurança para os torcedores e para todos que circulam pelo entorno do estádio”, completou Celêncio.

O presidente do XV de Piracicaba também comemorou a liberação. “Quando assumimos a gestão do clube, buscamos essa aproximação com o poder público. Poder liberar esse setor, que estava interditado há quase uma década, é uma ótima notícia. A torcida terá ainda mais espaço para incentivar o time a conquistar títulos”, destacou Bonassi.

O setor liberado poderá receber a torcida alvinegra ou, conforme a necessidade da partida, torcedores visitantes. O primeiro jogo com ingressos disponíveis será neste sábado (14), às 18h, quando o XV enfrenta o Ituano pela 10ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.