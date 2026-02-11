Na manhã desta quarta-feira (11), o nível do rio Piracicaba atingiu 5,07 metros e entrou em extravasamento, conforme dados do monitoramento hidrológico.
Com a elevação do nível, trechos da Avenida Alidor Pecorari, em frente à área de lazer, estão alagados, e o trânsito no local está interditado. A medida foi adotada para impedir a circulação de veículos e pedestres nas áreas atingidas pela água.
Saiba Mais:
Motoristas que passarem pela Rua do Porto precisam realizar desvio pela Rua Rangel Pestana. Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semutran) isolaram trechos da Avenida Beira Rio e orientam condutores sobre as alterações no tráfego. A sinalização foi reforçada nos pontos de bloqueio para indicar as rotas alternativas.
A rampa do Largo dos Pescadores também está alagada, com parte da água do rio avançando pela calçada. O acesso ao ponto está comprometido em razão do nível do rio, e a circulação foi interrompida no trecho.
Há ainda um ponto de vazamento de esgoto no local. Equipes da Mirante já atuam para realizar o reparo e conter o problema. Os trabalhos ocorrem de forma simultânea ao monitoramento do nível do rio.
Prefeitura mantém força-tarefa após extravasamento do rio Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba também mantém uma força-tarefa mobilizada, com atuação integrada das secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos; Segurança Pública, Trânsito e Transportes; Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e Guarda Civil, além da CPFL e Corpo de Bombeiros. O objetivo é garantir a segurança da população e restabelecer a normalidade nas áreas afetadas o mais rápido possível.
De acordo com o Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo (Saisp), às 11h40, o rio Piracicaba atingiu 5,6 metros na área urbana e 4,97 metros na região de Artemis, ambos em estado de extravasamento. Já o rio Corumbataí, no ponto de captação de Piracicaba, registrou 3,74 metros, permanecendo em estado de alerta.
Os níveis de referência do rio Piracicaba são: Atenção (3,21 metros), Alerta (3,71 metros), Emergência (4,20 metros) e Extravasamento (4,78 metros).
A interdição na avenida Beira Rio se deu por conta da água que atingiu o bolsão localizado a partir do Restaurante Porto do Sol, na avenida Alidor Pecorari. Segundo o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, nesse ponto, o nível é inferior à calha do rio, o que provoca o refluxo das águas da chuva para a via. “Por esse motivo, o local foi interditado de forma preventiva, evitando acidentes ou a parada de veículos”, explicou.
Um trecho da avenida Jaime Pereira também está com poças de água, no entanto, o fluxo de veículos não foi interditado.
Conforme dados do pluviômetro da base da Defesa Civil, nos primeiros 11 dias de fevereiro já foram registrados 176 milímetros de chuva. No mesmo período do ano passado, o acumulado do mês inteiro foi de 123,28 milímetros, o que representa cerca de 30% a mais de volume em apenas 11 dias.