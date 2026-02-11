De acordo com o Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo (Saisp), às 11h40, o rio Piracicaba atingiu 5,6 metros na área urbana e 4,97 metros na região de Artemis, ambos em estado de extravasamento. Já o rio Corumbataí, no ponto de captação de Piracicaba, registrou 3,74 metros, permanecendo em estado de alerta.

Os níveis de referência do rio Piracicaba são: Atenção (3,21 metros), Alerta (3,71 metros), Emergência (4,20 metros) e Extravasamento (4,78 metros).

A interdição na avenida Beira Rio se deu por conta da água que atingiu o bolsão localizado a partir do Restaurante Porto do Sol, na avenida Alidor Pecorari. Segundo o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, nesse ponto, o nível é inferior à calha do rio, o que provoca o refluxo das águas da chuva para a via. “Por esse motivo, o local foi interditado de forma preventiva, evitando acidentes ou a parada de veículos”, explicou.