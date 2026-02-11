11 de fevereiro de 2026
URGENTE

Rio Piracicaba atinge 4,87 m e tem risco de transbordar

Por Gabriele C. Sanches/JP1 | SAISP
| Tempo de leitura: 1 min
Gabriele C. Sanches/JP1

Rio Piracicaba atinge 4,87 metros e entra em extravasamento

O nível do Rio Piracicaba atingiu 4,87 metros na manhã desta quarta-feira (11), às 8h30, conforme dados do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (SAISP).

A marca ultrapassa o nível de extravasamento, que é de 4,70 metros, e coloca o município em situação crítica. O registro também se aproxima do nível máximo recente apontado pelo sistema.

De acordo com a régua de medição:

Atenção: 3,20 m

Alerta: 3,70 m

Emergência: 4,20 m

Extravasamento: 4,70 m

Nas últimas horas, o rio apresentou elevação rápida e constante, principalmente após as chuvas registradas nos últimos dias na região.

Com o nível atual, áreas ribeirinhas e pontos tradicionalmente afetados podem sofrer alagamentos. A Defesa Civil orienta que moradores de regiões próximas ao leito do rio redobrem a atenção.

A situação segue sendo monitorada.

A reportagem acompanha o caso e atualizará as informações ao longo do dia.

