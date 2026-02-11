Rio Piracicaba atinge 4,87 metros e entra em extravasamento

O nível do Rio Piracicaba atingiu 4,87 metros na manhã desta quarta-feira (11), às 8h30, conforme dados do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (SAISP).

A marca ultrapassa o nível de extravasamento, que é de 4,70 metros, e coloca o município em situação crítica. O registro também se aproxima do nível máximo recente apontado pelo sistema.