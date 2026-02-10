11 de fevereiro de 2026
Mulher encontra vizinho morto dentro de residência em Piracicaba

  Um homem de 55 anos foi encontrado morto dentro de sua residência na tarde desta terça-feira (10), no bairro Vila Fátima, em Piracicaba.

O corpo foi localizado por uma vizinha, após a ausência de movimentação no imóvel levantar suspeitas entre moradores da região.

Segundo informações apuradas, a mulher estranhou o silêncio prolongado na casa e o fato de o vizinho não atender ligações nem responder a contatos. Diante da preocupação, ela entrou na residência acompanhada de outros vizinhos e encontrou o homem caído ao lado da cama, já sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou o óbito. A Polícia Militar também compareceu à ocorrência, assim como a equipe de perícia técnica, que realizou os procedimentos de praxe.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por uma funerária. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias da morte.

O episódio causou comoção, apreensão e tristeza entre os moradores do bairro, que relataram surpresa com a situação.

