Potrinho abandonado no Javari 3 não resiste e morre após infecção generalizada em Piracicaba

O potrinho que havia sido abandonado no bairro Javari 3, em Piracicaba, não resistiu e morreu nesta terça-feira (10), após sofrer uma infecção generalizada. A informação começou a circular nas redes sociais e gerou grande comoção entre moradores da cidade.

O animal havia sido encontrado em estado grave e resgatado pela equipe do Bem-Estar Animal, com apoio da equipe da vereadora Alessandra Bellucci. Segundo relatos divulgados, o potrinho chegou a apresentar sinais de melhora após os primeiros atendimentos, mas o quadro infeccioso evoluiu rapidamente.