TRISTE

Morre potrinho abandonado em Piracicaba

Por Gabriele/JP1
| Tempo de leitura: 1 min
Potrinho abandonado no Javari 3 não resiste e morre após infecção generalizada em Piracicaba
O potrinho que havia sido abandonado no bairro Javari 3, em Piracicaba, não resistiu e morreu nesta terça-feira (10), após sofrer uma infecção generalizada. A informação começou a circular nas redes sociais e gerou grande comoção entre moradores da cidade.

O animal havia sido encontrado em estado grave e resgatado pela equipe do Bem-Estar Animal, com apoio da equipe da vereadora Alessandra Bellucci. Segundo relatos divulgados, o potrinho chegou a apresentar sinais de melhora após os primeiros atendimentos, mas o quadro infeccioso evoluiu rapidamente.

Apesar dos esforços da equipe responsável pelo resgate e tratamento, o animal não resistiu às complicações.

Diante do caso, a equipe que acompanhava a situação pede ajuda da população para identificar o responsável pelo abandono no bairro Javari 3. As denúncias podem ser feitas de forma anônima aos órgãos competentes.

A reportagem entrou em contato com Adriana para confirmar oficialmente as informações sobre o óbito e aguarda retorno. Assim que houver posicionamento oficial, a matéria será atualizada.

O caso gerou indignação nas redes sociais e reacende o alerta sobre abandono e maus-tratos a animais, que são crimes previstos em lei.

