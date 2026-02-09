A morte repentina do empresário e influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos, após um infarto fulminante, trouxe à tona um detalhe físico pouco conhecido, mas que vem chamando a atenção de médicos e internautas: um vinco diagonal no lóbulo da orelha, conhecido na medicina como Sinal de Frank. O traço, identificado em imagens antigas do influenciador, é apontado por estudos como um possível marcador de risco cardiovascular.
Henrique morreu na última sexta-feira (6), enquanto estava em seu haras, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto (MG). A confirmação de que a causa da morte foi natural não diminuiu o impacto do caso, que reacendeu debates sobre sinais silenciosos que o corpo pode dar antes de um evento cardíaco grave.
O detalhe no corpo que acendeu o alerta
O Sinal de Frank é caracterizado por uma dobra profunda e diagonal no lóbulo da orelha, podendo aparecer em um ou nos dois lados. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o cardiologista Alan Max explicou que pesquisas científicas já observaram uma relação estatística entre esse vinco e o aumento do risco de infarto e AVC.
Segundo o médico, isso acontece porque as artérias da orelha são consideradas terminais, assim como as coronárias, responsáveis por irrigar o coração. “Quando há inflamação ou acúmulo de gordura nas artérias, essa alteração pode se manifestar primeiro em regiões mais sensíveis, como o lóbulo da orelha”, explicou.
“Não é diagnóstico, mas é um aviso”
Especialistas reforçam que o sinal não significa, por si só, que a pessoa terá um infarto, mas deve ser encarado como um alerta do organismo. O cardiologista Daniel Tales chama atenção para a importância de investigar possíveis inflamações silenciosas no corpo.
Entre os exames que costumam ser solicitados estão:
- Homocisteína, cujo valor ideal deve ficar abaixo de 8 a 9;
- PCR ultrassensível, marcador de inflamação, com níveis recomendados abaixo de 0,3.
Valores elevados podem indicar maior risco cardiovascular e necessidade de acompanhamento médico.
O que fazer ao identificar o vinco na orelha
A recomendação é clara: procurar um cardiologista para avaliação clínica e exames complementares. Caso sejam detectadas alterações, o tratamento precoce pode reduzir significativamente os riscos.
Além disso, hábitos saudáveis seguem sendo fundamentais: alimentação equilibrada, atividade física regular, controle do estresse, sono de qualidade e abandono do tabagismo. Ainda assim, médicos alertam que fatores genéticos podem aumentar o risco, mesmo em pessoas com estilo de vida considerado saudável.
Morte confirmada como natural
A Polícia Militar de Minas Gerais confirmou que Henrique Maderite morreu de causas naturais. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estiveram no local. Marcas observadas no corpo, como sangramento no ouvido e ferimentos na nuca, foram atribuídas à queda provocada pelo mal súbito.
A comoção foi imediata. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, lamentou a perda e destacou a trajetória alegre do influenciador. A viúva, Nanda Maciel, também se manifestou nas redes sociais, pedindo orações e dizendo não ter forças diante da dor. O caso reacende um alerta incômodo, mas necessário: o corpo pode dar sinais antes de um infarto, e ignorá-los pode custar caro.