Henrique morreu na última sexta-feira (6), enquanto estava em seu haras, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto (MG). A confirmação de que a causa da morte foi natural não diminuiu o impacto do caso, que reacendeu debates sobre sinais silenciosos que o corpo pode dar antes de um evento cardíaco grave.

A morte repentina do empresário e influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos, após um infarto fulminante, trouxe à tona um detalhe físico pouco conhecido, mas que vem chamando a atenção de médicos e internautas: um vinco diagonal no lóbulo da orelha, conhecido na medicina como Sinal de Frank. O traço, identificado em imagens antigas do influenciador, é apontado por estudos como um possível marcador de risco cardiovascular.

O Sinal de Frank é caracterizado por uma dobra profunda e diagonal no lóbulo da orelha, podendo aparecer em um ou nos dois lados. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o cardiologista Alan Max explicou que pesquisas científicas já observaram uma relação estatística entre esse vinco e o aumento do risco de infarto e AVC.

Segundo o médico, isso acontece porque as artérias da orelha são consideradas terminais, assim como as coronárias, responsáveis por irrigar o coração. “Quando há inflamação ou acúmulo de gordura nas artérias, essa alteração pode se manifestar primeiro em regiões mais sensíveis, como o lóbulo da orelha”, explicou.

“Não é diagnóstico, mas é um aviso”

Especialistas reforçam que o sinal não significa, por si só, que a pessoa terá um infarto, mas deve ser encarado como um alerta do organismo. O cardiologista Daniel Tales chama atenção para a importância de investigar possíveis inflamações silenciosas no corpo.