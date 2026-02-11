11 de fevereiro de 2026
EM PIRACICABA

Familiares se despedem de motociclista que morreu na SP 147

Luis Fernando do Prado tinha 54 anos.
Luis Fernando do Prado tinha 54 anos.

  Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (10), no Cemitério da Saudade, do motociclista Luis Fernando do Prado, de 54 anos, que morreu após sofrer um mal súbito e cair no final da tarde desta segunda-feira (9), na rodovia Samuel de Castro Neves em Piracicaba.

De acordo com as informações, o homem de 54 anos trafegava com sua moto Honda CG 125 pela rodovia, quando passou mal e caiu no acostamento, segurando um bombinha médica. Motoristas notaram o ocorrido e acionaram as equipes do SAMU que encaminharam Luis para a UPA do Vila Cristina, mas ele não resistiu, após sofrer uma parada cardíaca.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o local, que ficou movimentado com a presença de populares. Peritos estiveram na unidade de saúde e o corpo do homem foi encaminhado ao IML.Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia apura o caso.

Em clima de grande comoção e ainda sem acreditar, muitos amigos e familiares se despediram de Luis Fernando. Ele foi sepultado no Cemitério da Saudade.

