Familiares e amigos se despediram nesta terça-feira (10), no Cemitério da Saudade, do motociclista Luis Fernando do Prado, de 54 anos, que morreu após sofrer um mal súbito e cair no final da tarde desta segunda-feira (9), na rodovia Samuel de Castro Neves em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Carne podre: Dono de supermercado é preso com 400 kg de alimentos impróprios para consumo
- Mulher encontra vizinho morto dentro de residência em Piracicaba
De acordo com as informações, o homem de 54 anos trafegava com sua moto Honda CG 125 pela rodovia, quando passou mal e caiu no acostamento, segurando um bombinha médica. Motoristas notaram o ocorrido e acionaram as equipes do SAMU que encaminharam Luis para a UPA do Vila Cristina, mas ele não resistiu, após sofrer uma parada cardíaca.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o local, que ficou movimentado com a presença de populares. Peritos estiveram na unidade de saúde e o corpo do homem foi encaminhado ao IML.Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia apura o caso.
Em clima de grande comoção e ainda sem acreditar, muitos amigos e familiares se despediram de Luis Fernando. Ele foi sepultado no Cemitério da Saudade.