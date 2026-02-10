O Governo de São Paulo sancionou nesta terça-feira (10) a lei que autoriza o sepultamento de cães e gatos em jazigos familiares em todo o estado. A medida reconhece o vínculo afetivo entre tutores e animais de estimação e passa a permitir que eles sejam enterrados junto de seus responsáveis, conforme regras definidas pelos serviços funerários municipais.

A nova legislação entrou em vigor na data da sanção e altera os procedimentos adotados para o destino dos animais domésticos após a morte.

Projeto foi inspirado em história real

A proposta, aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2025, ficou conhecida como “Lei Bob Coveiro”. O texto foi motivado por um caso ocorrido em Taboão da Serra, onde um cão viveu por cerca de 10 anos em um cemitério e, após morrer, foi autorizado a ser sepultado ao lado de sua tutora.