A Prefeitura de Piracicaba abriu as portas para quem deseja garantir a saúde e o controle populacional de seus pets. Através da Divisão de Proteção Animal, o município disponibiliza 1.200 vagas para castrações gratuitas de cães e gatos. A iniciativa faz parte do segundo mutirão de 2026 e reforça o compromisso da cidade com o bem-estar animal.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link oficial do programa estadual. Fique atento aos requisitos:

Limite: Até 3 animais por CPF

Até 3 animais por CPF Obrigatório: O pet precisa possuir o RGA (Registro Geral do Animal)

O pet precisa possuir o RGA (Registro Geral do Animal) Onde será: Anexo da Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua das Conchas, 421 – Jardim São Jorge)

Anexo da Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua das Conchas, 421 – Jardim São Jorge) Quando: De 17 a 23 de fevereiro

O que é o RGA e como fazer?

Se o seu pet ainda não tem "RG", não se preocupe: o processo é gratuito e digital. O Registro Geral do Animal é a identidade oficial que facilita a localização em caso de perda e ajuda no controle de políticas de saúde pública. O cadastro pode ser feito pelo site oficial.