CAUSA ANIMAL

Mutirão em Piracicaba oferece 1.200 castrações gratuitas; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura vai disponibilizar 1.200 castrações gratuitas para cães e gatos.
A Prefeitura de Piracicaba abriu as portas para quem deseja garantir a saúde e o controle populacional de seus pets. Através da Divisão de Proteção Animal, o município disponibiliza 1.200 vagas para castrações gratuitas de cães e gatos. A iniciativa faz parte do segundo mutirão de 2026 e reforça o compromisso da cidade com o bem-estar animal.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link oficial do programa estadual. Fique atento aos requisitos:

  • Limite: Até 3 animais por CPF
  • Obrigatório: O pet precisa possuir o RGA (Registro Geral do Animal)
  • Onde será: Anexo da Igreja do Evangelho Quadrangular (Rua das Conchas, 421 – Jardim São Jorge)
  • Quando: De 17 a 23 de fevereiro

O que é o RGA e como fazer?

Se o seu pet ainda não tem "RG", não se preocupe: o processo é gratuito e digital. O Registro Geral do Animal é a identidade oficial que facilita a localização em caso de perda e ajuda no controle de políticas de saúde pública. O cadastro pode ser feito pelo site oficial.

Esta ação é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Bruno Lima, viabilizada pela articulação da vereadora Alessandra Bellucci. Somente em janeiro deste ano, outro mutirão em parceria com o deputado estadual Alex Madureira já havia atendido cerca de 440 animais na cidade.

