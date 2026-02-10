Com a decisão, o texto segue direto para votação em plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa, o que acelera significativamente sua tramitação.

A morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis, impulsionou o avanço de um projeto de lei que pode mudar o tratamento dado a adolescentes envolvidos em crimes de crueldade contra animais. Nesta segunda-feira (9), a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a análise do PL 372/2026, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De autoria do deputado Fabiano Contarato (PT-ES), o projeto prevê a possibilidade de internação em unidades socioeducativas para menores que pratiquem violência grave contra animais. A proposta inclui esse tipo de conduta entre os atos infracionais que autorizam a aplicação da medida mais severa prevista no ECA.

Atualmente, a legislação permite a internação apenas em situações envolvendo ameaça ou violência contra pessoas, reincidência em infrações graves ou descumprimento reiterado de medidas anteriores.

Mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente

Caso o texto seja aprovado, o ECA passará a considerar, de forma explícita, atos cometidos com grave violência contra animais como fundamento para internação. A alteração amplia o alcance da legislação ao reconhecer a crueldade animal como um indicador relevante de risco social e comportamental.