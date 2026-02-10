Uma comemoração que deveria marcar um novo começo terminou em tragédia na noite de sábado (7), em São Carlos, no interior de São Paulo. Noah Gabriel da Silva Guimarães, de apenas 1 ano, morreu após se afogar na piscina da chácara onde a família celebrava seu primeiro aniversário. O caso foi registrado como morte acidental e suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
Afogamento durante confraternização familiar
De acordo com informações apuradas no local, a criança estava no colo de um familiar e, em um intervalo curto de tempo, acabou se deslocando sozinha em direção à área da piscina, sem que os adultos percebessem. No momento do ocorrido, uma chuva intensa atingia a região, o que levou os convidados a se abrigarem sob o toldo do salão de festas.
Com a estrutura abaixada para proteger as pessoas da chuva, a visibilidade da piscina ficou parcialmente comprometida. Pouco depois, uma parente encontrou o bebê boiando na água e o retirou imediatamente, iniciando o pedido de socorro.
Tentativas de reanimação
Uma das convidadas começou as manobras de reanimação até a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A criança foi encaminhada com urgência ao Hospital Universitário de São Carlos, onde passou por diversos procedimentos de ressuscitação, mas não resistiu.
Profissionais da área de saúde ouvidos de forma genérica reforçam que afogamentos em crianças pequenas podem ocorrer em questão de segundos e, muitas vezes, em ambientes familiares, o que exige atenção constante, mesmo em momentos de confraternização.
Investigação e comoção
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada no plantão policial durante a madrugada de domingo (8). Os pais compareceram à delegacia visivelmente abalados. A propriedade não contava com câmeras de monitoramento, e a Polícia Civil aguarda laudos periciais para esclarecer todos os detalhes do caso.
O episódio gerou forte comoção entre amigos e familiares. Nas redes sociais, mensagens pedem respeito ao luto e empatia diante da dor da família, descrevendo o impacto emocional como profundo e devastador.
Velório e despedida
O velório teve início na tarde desta segunda-feira, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O sepultamento está previsto para o fim do dia, no mesmo local.
A investigação segue em andamento para a conclusão oficial das circunstâncias da morte.