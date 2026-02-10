Uma comemoração que deveria marcar um novo começo terminou em tragédia na noite de sábado (7), em São Carlos, no interior de São Paulo. Noah Gabriel da Silva Guimarães, de apenas 1 ano, morreu após se afogar na piscina da chácara onde a família celebrava seu primeiro aniversário. O caso foi registrado como morte acidental e suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Afogamento durante confraternização familiar

De acordo com informações apuradas no local, a criança estava no colo de um familiar e, em um intervalo curto de tempo, acabou se deslocando sozinha em direção à área da piscina, sem que os adultos percebessem. No momento do ocorrido, uma chuva intensa atingia a região, o que levou os convidados a se abrigarem sob o toldo do salão de festas.

Com a estrutura abaixada para proteger as pessoas da chuva, a visibilidade da piscina ficou parcialmente comprometida. Pouco depois, uma parente encontrou o bebê boiando na água e o retirou imediatamente, iniciando o pedido de socorro.