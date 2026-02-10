11 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TRAGÉDIA

TRISTEZA: bebê morre após afogamento durante festa de 1 ano

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Noah Gabriel da Silva Guimarães comemorava seu aniversário de 1 ano.
Noah Gabriel da Silva Guimarães comemorava seu aniversário de 1 ano.

Uma comemoração que deveria marcar um novo começo terminou em tragédia na noite de sábado (7), em São Carlos, no interior de São Paulo. Noah Gabriel da Silva Guimarães, de apenas 1 ano, morreu após se afogar na piscina da chácara onde a família celebrava seu primeiro aniversário. O caso foi registrado como morte acidental e suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Afogamento durante confraternização familiar

De acordo com informações apuradas no local, a criança estava no colo de um familiar e, em um intervalo curto de tempo, acabou se deslocando sozinha em direção à área da piscina, sem que os adultos percebessem. No momento do ocorrido, uma chuva intensa atingia a região, o que levou os convidados a se abrigarem sob o toldo do salão de festas.

Com a estrutura abaixada para proteger as pessoas da chuva, a visibilidade da piscina ficou parcialmente comprometida. Pouco depois, uma parente encontrou o bebê boiando na água e o retirou imediatamente, iniciando o pedido de socorro.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Tentativas de reanimação

Uma das convidadas começou as manobras de reanimação até a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A criança foi encaminhada com urgência ao Hospital Universitário de São Carlos, onde passou por diversos procedimentos de ressuscitação, mas não resistiu.

Profissionais da área de saúde ouvidos de forma genérica reforçam que afogamentos em crianças pequenas podem ocorrer em questão de segundos e, muitas vezes, em ambientes familiares, o que exige atenção constante, mesmo em momentos de confraternização.

Investigação e comoção

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada no plantão policial durante a madrugada de domingo (8). Os pais compareceram à delegacia visivelmente abalados. A propriedade não contava com câmeras de monitoramento, e a Polícia Civil aguarda laudos periciais para esclarecer todos os detalhes do caso.

O episódio gerou forte comoção entre amigos e familiares. Nas redes sociais, mensagens pedem respeito ao luto e empatia diante da dor da família, descrevendo o impacto emocional como profundo e devastador.

Velório e despedida

O velório teve início na tarde desta segunda-feira, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O sepultamento está previsto para o fim do dia, no mesmo local.

A investigação segue em andamento para a conclusão oficial das circunstâncias da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários