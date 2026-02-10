Chuva invade casa em Piracicaba e idoso é resgatado às pressas pelo neto

Uma forte chuva registrada no fim de janeiro provocou momentos de desespero e grandes prejuízos a uma família do bairro Dimas, em Piracicaba. A residência, localizada na Rua Juca Fernando, em um dos pontos mais baixos da região, foi invadida pela água após um temporal considerado atípico, fazendo com que um idoso de 85 anos precisasse ser retirado às pressas do local, carregado pelo próprio neto.

Segundo o morador, a água da chuva escoou rapidamente para a rua, sobrecarregando os bueiros da região. Um dos dispositivos de drenagem, localizado em frente à casa, acabou sendo obstruído por um tapete arrastado pela enxurrada, o que fez com que o nível da água subisse de forma repentina. A pressão foi tão forte que os portões da residência, feitos de metal reforçado, não resistiram e se romperam, permitindo a entrada da água.