Chuva invade casa em Piracicaba e idoso é resgatado às pressas pelo neto
Uma forte chuva registrada no fim de janeiro provocou momentos de desespero e grandes prejuízos a uma família do bairro Dimas, em Piracicaba. A residência, localizada na Rua Juca Fernando, em um dos pontos mais baixos da região, foi invadida pela água após um temporal considerado atípico, fazendo com que um idoso de 85 anos precisasse ser retirado às pressas do local, carregado pelo próprio neto.
Segundo o morador, a água da chuva escoou rapidamente para a rua, sobrecarregando os bueiros da região. Um dos dispositivos de drenagem, localizado em frente à casa, acabou sendo obstruído por um tapete arrastado pela enxurrada, o que fez com que o nível da água subisse de forma repentina. A pressão foi tão forte que os portões da residência, feitos de metal reforçado, não resistiram e se romperam, permitindo a entrada da água.
No imóvel vivem três núcleos familiares. Na parte mais baixa do terreno mora o pai do morador, um senhor de 85 anos com demência degenerativa, acompanhado de outro idoso. Em uma terceira casa vivem dois tios da esposa, também idosos. Com o avanço da água, a situação se agravou rapidamente. Enquanto na parte superior da casa o nível chegou a cerca de 10 centímetros, na área mais baixa a água ultrapassou 80 centímetros, deixando tudo submerso.
- VEJA MAIS:
- VÍDEO: Árvore cai e bloqueia avenida em Piracicaba
- Homem é esfaqueado no coração e morre em saída de barzinho
- Raízen abre 32 vagas de emprego em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O idoso chegou a ficar deitado enquanto a água cobria a cama. Diante do risco, o neto adolescente entrou na casa alagada e conseguiu resgatá-lo, carregando-o nos braços até um local seguro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou uma tesoura hidráulica para romper o portão e possibilitar a retirada do idoso, que foi levado para a casa de familiares.
Apesar de ninguém ter ficado ferido, os prejuízos materiais foram significativos. Portões precisaram ser refeitos, móveis de madeira tiveram perda total e o piso dos quartos foi danificado pela água. Na casa do idoso e dos tios, camas, sofás, armários, guarda-roupas e colchões precisaram ser descartados, sem possibilidade de recuperação.
O morador relata que o problema não é novo. A última grande inundação havia ocorrido em 2011 e, desde então, obras realizadas na Avenida Centenário ajudaram a reduzir o impacto das chuvas na região. No entanto, o volume registrado neste ano acabou superando a capacidade de drenagem, voltando a causar transtornos.
A apreensão continuou nas semanas seguintes. Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, novas chuvas atingiram Piracicaba, reacendendo o medo de uma nova inundação. Segundo a família, a cada chuva mais intensa a rotina muda: todos passam a monitorar a rua constantemente e, quando não estão em casa, precisam retornar rapidamente, principalmente pela preocupação com o idoso.
Mesmo sem novos alagamentos nesse período, as consequências do episódio anterior seguem afetando o dia a dia. O piso danificado passou a exalar cheiro forte de mofo, causando problemas de saúde. O filho adolescente, que possui alergia, e a esposa do morador apresentaram sintomas respiratórios, o que tornou urgente a necessidade de reformas, ainda sem recursos suficientes.
Diante das perdas, a família criou uma vaquinha online para tentar repor parte do que foi destruído e segue aguardando soluções que possam evitar novos episódios semelhantes no local, que há décadas sofre com alagamentos em períodos de chuva intensa.
Como ajudar
A família está recebendo doações para auxiliar na recuperação após os prejuízos causados pela inundação.