O nível do Rio Piracicaba chegou a 3,82 metros nesta terça-feira (10), colocando o município em situação de alerta, segundo dados atualizados do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (SAISP). A marca ultrapassa o nível de atenção e se aproxima do estágio emergencial, que ocorre quando o volume do rio continua subindo de forma significativa.

O monitoramento é feito em tempo real por estações instaladas ao longo do curso do rio, que acompanham a variação do nível da água e permitem a emissão de alertas para os órgãos responsáveis. De acordo com o SAISP, o aumento está diretamente relacionado às chuvas registradas nas últimas horas, tanto em Piracicaba quanto nas áreas de cabeceira do rio.

Com a previsão de novas precipitações, o nível pode continuar subindo ao longo do dia. Caso isso ocorra, há risco de alagamentos em pontos mais baixos da cidade, especialmente na Avenida Beira-Rio, área historicamente afetada em períodos de cheia.