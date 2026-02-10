Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (10) e bloqueou parcialmente a avenida Frei Francisco Antônio Perin, uma das principais ligações entre a região do Vila Cristina e o bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Mulher de Piracicaba arma falso sequestro e estupro, para tirar dinheiro de amigas em Portugal
- CARNE PODRE: Dono de supermercado é preso com 400 kg de alimentos impróprios para consumo
A queda interditou mais de uma faixa da via, que possui fluxo intenso de veículos, deixando apenas um corredor estreito para passagem. Motoristas enfrentaram dificuldades e o trecho passou a oferecer alto risco de acidentes, já que os carros precisavam se espremer para seguir viagem.
Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semutran) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o tráfego e realizar a remoção da árvore, garantindo a segurança no local.
Segundo informações preliminares, o incidente teria sido provocado pelas chuvas fortes e recorrentes que atingem a região nos últimos dias, comprometendo a estrutura da árvore.