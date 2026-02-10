11 de fevereiro de 2026
TRÂNSITO DIFÍCIL

VÍDEO: Árvore cai e bloqueia avenida em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A árvore de grande porte praticamente fechou as duas pistas da avenida.
  Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (10) e bloqueou parcialmente a avenida Frei Francisco Antônio Perin, uma das principais ligações entre a região do Vila Cristina e o bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.

A queda interditou mais de uma faixa da via, que possui fluxo intenso de veículos, deixando apenas um corredor estreito para passagem. Motoristas enfrentaram dificuldades e o trecho passou a oferecer alto risco de acidentes, já que os carros precisavam se espremer para seguir viagem.

Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semutran) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o tráfego e realizar a remoção da árvore, garantindo a segurança no local.

Segundo informações preliminares, o incidente teria sido provocado pelas chuvas fortes e recorrentes que atingem a região nos últimos dias, comprometendo a estrutura da árvore.

