Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (10) e bloqueou parcialmente a avenida Frei Francisco Antônio Perin, uma das principais ligações entre a região do Vila Cristina e o bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.

A queda interditou mais de uma faixa da via, que possui fluxo intenso de veículos, deixando apenas um corredor estreito para passagem. Motoristas enfrentaram dificuldades e o trecho passou a oferecer alto risco de acidentes, já que os carros precisavam se espremer para seguir viagem.