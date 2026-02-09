11 de fevereiro de 2026
MORTE NA PISTA

Motociclista passa mal, sofre queda e morre em Piracicaba

Equipes do SAMU encaminharam a vítima para a UPA Vila Cristina, mas ela não resistiu.
  Um motociclista de 51 anos morreu após sofrer um mal súbito e uma queda no fim da tarde desta segunda-feira (9), na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), em Piracicaba.

Segundo as informações, a vítima conduzia uma Honda CG 125 quando passou mal repentinamente, perdeu o controle do veículo e caiu no acostamento da rodovia. Testemunhas relataram que o homem ainda segurava uma bombinha de uso médico.

Motoristas que trafegavam pelo local pararam imediatamente e acionaram o SAMU. A equipe de resgate realizou manobras de reanimação e encaminhou o motociclista em estado gravissimo à UPA do Vila Cristina, mas ele não resistiu à parada cardíaca.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e a área ficou movimentada com a presença de curiosos. Peritos estiveram na unidade de saúde, e o corpo foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente seguem sob investigação.

