Um motociclista de 51 anos morreu após sofrer um mal súbito e uma queda no fim da tarde desta segunda-feira (9), na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147), em Piracicaba.

Segundo as informações, a vítima conduzia uma Honda CG 125 quando passou mal repentinamente, perdeu o controle do veículo e caiu no acostamento da rodovia. Testemunhas relataram que o homem ainda segurava uma bombinha de uso médico.