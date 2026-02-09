11 de fevereiro de 2026
VIOLENTO EM CANA

Filho bate na mãe e vai preso no Monte Feliz em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/JP
Policiais Militares prenderam o filho em flagrante, em Piracicaba.

  A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (8), um homem após agredir e ameaçar a própria mãe de morte no bairro Monte Feliz em Piracicaba.

De acordo com as informações, o indivíduo aparentemente embriagado, quebrou objetos da residência, bateu na própria mãe e fez ameaças de morte.

Os policiais militares foram acionados e chegaram rapidamente no local, constatando a grave ocorrência levando o agressor algemado para a Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirm (UPA), para exame de corpo delito. Após a conclusão, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi ratificado o flagrante.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia investiga o caso.

