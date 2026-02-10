? Após manhã chuvosa, terça segue nublada e com leve elevação das temperaturas em Piracicaba

A partir das 8h desta terça-feira, Piracicaba segue com céu nublado e clima ameno após a chuva registrada nas primeiras horas da manhã, entre 6h e 7h30. No início do período, a temperatura fica em torno dos 20 °C, com alta umidade do ar e sensação de tempo abafado.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Durante a manhã e início da tarde, os termômetros sobem gradualmente, podendo atingir até 24 °C, enquanto o tempo permanece instável, com possibilidade de chuva leve e isolada. Os ventos seguem fracos, contribuindo para a manutenção do clima úmido ao longo do dia.