PREVISÃO DO TEMPO

Vai parar de chover? Veja como fica o tempo em Piracicaba

Após manhã chuvosa, terça segue nublada e com leve elevação das temperaturas em Piracicaba
A partir das 8h desta terça-feira, Piracicaba segue com céu nublado e clima ameno após a chuva registrada nas primeiras horas da manhã, entre 6h e 7h30. No início do período, a temperatura fica em torno dos 20 °C, com alta umidade do ar e sensação de tempo abafado.

Durante a manhã e início da tarde, os termômetros sobem gradualmente, podendo atingir até 24 °C, enquanto o tempo permanece instável, com possibilidade de chuva leve e isolada. Os ventos seguem fracos, contribuindo para a manutenção do clima úmido ao longo do dia.

No período da noite, a temperatura volta a cair de forma leve, ficando próxima dos 21 °C, ainda com predomínio de nuvens. A recomendação é atenção ao tempo instável e manter o guarda-chuva à mão ao longo do dia.

