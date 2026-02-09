A informação é da deputada estadual Professora Bebel (PT), que participou nesta segunda-feira (09) da reunião do Conselho, que aconteceu na Secretaria Estadual da Educação, juntamente com Pablo Carajol, do mandato coletivo “A Cidade é Sua”, quando foi decidido por unanimidade pela abertura de processo de tombamento de todo complexo Beira Rio, que envolve o conjunto fabril nas margens do rio Piracicaba, composto pelos bens Cia. Industrial e Agrícola Boyes, Praça Dona Ermelinda Ottoni, Palacete Boyes e o Museu d’Agua.

O Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) aprovou o inicio do processo de tombamento de todo Complexo Beira Rio, que abrange as duas margens do Rio Piracicaba e suas áreas adjacentes, entre a ponte lrmãos Rebouças e a Praça Arthur Alberto Azevedo Ribeiro.

O pedido oficial de tombamento é assinado pela AMAPIRA (Associação dos Amigos da Cidadania e do Meio Ambiente de Piracicaba), IPEDD (Instituto Piracicabano de estudos e Defesa da Democracia), SODEMAP (Sociedade para Defesa do Melo Ambiente de Piracicaba) e União Porto Futebol Clube de Piracicaba.

O início deste estudo para o processo de tombamento é resultado da pressão da sociedade civil organizada, que foi manifestada por diversas vezes, entre elas em 20 de maio do ano passado, durante audiência pública do próprio Condephaat, realizada no Teatro do Engenho Erotides de Campos, atendendo a uma solicitação da própria deputada estadual Professora Bebel (PT).

Naquela audiência, Bebel, que é presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), pediu que o órgão analisasse o tombamento do prédio da antiga Fábrica Boyes, na orla do Rio Piracicaba, antes do projeto “Boulevard Mirante Boyes”, que estabelece a construção de quatro torres de 28 pavimentos cada naquela área.