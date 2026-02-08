Dados obtidos junto à agência mostram que, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025, foram contabilizadas 145 notificações de pancreatite suspeita vinculadas ao uso de medicamentos à base de semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida. Quando incluídas informações provenientes de estudos clínicos, o número total de notificações sobe para 225 ocorrências no intervalo avaliado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acompanha, desde 2020, um crescimento expressivo nas notificações de suspeita de pancreatite associadas ao uso das chamadas canetas emagrecedoras. No período analisado pelo órgão regulador, seis registros apontam desfecho suspeito de óbito relacionado ao quadro inflamatório do pâncreas.

As notificações integram o VigiMed, sistema mantido pela Anvisa para vigilância de eventos adversos relacionados a medicamentos em uso no país. Conforme esclarece a agência, seis desses relatos trazem a informação de óbito como desfecho suspeito, conforme registrado pelos próprios notificadores, sem confirmação definitiva de causalidade.

A evolução dos dados ao longo dos anos indica tendência de alta. Após apenas um registro em 2020, o número de notificações avançou para 21 em 2021, chegou a 23 em 2022 e atingiu 27 em 2023. Em 2024, foram anotados 28 casos suspeitos, enquanto 2025 apresentou o maior volume até agora, com 45 notificações — crescimento de 60,7% em comparação ao ano anterior.

A Anvisa reforçou que os dados disponíveis dizem respeito exclusivamente a suspeitas comunicadas ao sistema de farmacovigilância. Segundo o órgão, não é possível afirmar que se tratem de casos confirmados de pancreatite diretamente causados pelos medicamentos. A agência ressalta que a notificação não estabelece, por si só, uma relação causal comprovada.