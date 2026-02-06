Um vídeo que circula nas redes sociais expôs um momento de tensão vivido por moradores de Urânia, no noroeste do estado de São Paulo. As imagens mostram uma sucuri de grandes proporções enrolada em uma cachorra em plena área urbana do bairro Bela Vista, a poucos metros de residências.
O registro foi feito por pessoas que presenciaram a cena e rapidamente se espalhou pela internet, chamando atenção pela proximidade do animal silvestre com a região habitada.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Balões com gás explodem em elevador e deixam feridos; VEJA
- Grave acidente deixa preso nas ferragens e feridos em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Cobra tinha cerca de seis metros
Segundo informações apuradas no local, a sucuri envolvida no ataque mede cerca de seis metros de comprimento, sendo considerada uma das maiores já vistas na região. O animal foi encontrado nas imediações de um córrego, ambiente que favorece a presença desse tipo de serpente.
A ocorrência reacende o alerta para o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas, especialmente em cidades próximas a cursos d’água e vegetação.
Corpo de Bombeiros realizou a captura
Após a tutora da cadela presenciar o ataque, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A equipe conseguiu conter a sucuri sem causar ferimentos e realizou a captura do animal de forma segura.
A cobra foi levada para uma área de mata próxima ao Rio São José do Dourados, no município de Pontalinda, onde foi solta na sexta-feira (6), longe da zona urbana.
Cachorra sobreviveu e passa por cuidados
A cadela atacada é uma vira-lata chamada Rabica, que vive com a mesma família há cerca de sete anos. Apesar da gravidade da situação, ela foi resgatada com vida e encaminhada a uma clínica veterinária.
No local, Rabica passou por exames, recebeu medicação e permaneceu internada para observação até a última atualização desta reportagem.
Caso chama atenção para riscos ambientais
O episódio evidencia os riscos da convivência entre áreas urbanizadas e habitats naturais. Especialistas alertam que situações como essa tendem a se tornar mais frequentes, exigindo atenção redobrada de moradores e resposta rápida das autoridades.