O registro foi feito por pessoas que presenciaram a cena e rapidamente se espalhou pela internet, chamando atenção pela proximidade do animal silvestre com a região habitada.

Um vídeo que circula nas redes sociais expôs um momento de tensão vivido por moradores de Urânia, no noroeste do estado de São Paulo. As imagens mostram uma sucuri de grandes proporções enrolada em uma cachorra em plena área urbana do bairro Bela Vista, a poucos metros de residências.

Segundo informações apuradas no local, a sucuri envolvida no ataque mede cerca de seis metros de comprimento, sendo considerada uma das maiores já vistas na região. O animal foi encontrado nas imediações de um córrego, ambiente que favorece a presença desse tipo de serpente.

A ocorrência reacende o alerta para o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas, especialmente em cidades próximas a cursos d’água e vegetação.

Corpo de Bombeiros realizou a captura

Após a tutora da cadela presenciar o ataque, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A equipe conseguiu conter a sucuri sem causar ferimentos e realizou a captura do animal de forma segura.