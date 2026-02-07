Uma operação da Polícia Militar resultou, na manhã desta quinta-feira (05), na prisão de uma jovem de apenas 18 anos por envolvimento direto no tráfico interestadual de drogas. A ação ocorreu por volta das 11h55, na Avenida 31 de Março, no bairro Verde, e revelou um esquema ousado de transporte de entorpecentes entre estados.
Durante a ofensiva coordenada pela 4ª Companhia do 10º BPM/I, voltada ao enfrentamento do tráfico internacional e interestadual de drogas e armas, os policiais abordaram uma passageira que levantou suspeitas. Na revista, a equipe encontrou droga sintética do tipo “Ice”, em estado pastoso, cuidadosamente escondida dentro de uma garrafa térmica e de um pote de creme — uma tentativa clara de despistar a fiscalização.
Confrontada pelos policiais, a suspeita acabou confessando o crime. Ela revelou que havia sido contratada para transportar a droga do município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, até a capital paulista, e que receberia R$ 3 mil pelo serviço.
A jovem, identificada como M.B.F.C., recebeu voz de prisão imediata e foi encaminhada à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.
Ao todo, foram apreendidos cerca de 399 gramas de “Ice”, droga sintética de alto valor no mercado ilegal, avaliada em aproximadamente R$ 40 mil, além de um aparelho celular iPhone, que pode auxiliar nas investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
A Polícia Militar reforça que ações como essa são fundamentais para desarticular rotas do tráfico e impedir que drogas de alto poder destrutivo cheguem aos grandes centros urbanos.