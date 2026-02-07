Uma operação da Polícia Militar resultou, na manhã desta quinta-feira (05), na prisão de uma jovem de apenas 18 anos por envolvimento direto no tráfico interestadual de drogas. A ação ocorreu por volta das 11h55, na Avenida 31 de Março, no bairro Verde, e revelou um esquema ousado de transporte de entorpecentes entre estados.

Durante a ofensiva coordenada pela 4ª Companhia do 10º BPM/I, voltada ao enfrentamento do tráfico internacional e interestadual de drogas e armas, os policiais abordaram uma passageira que levantou suspeitas. Na revista, a equipe encontrou droga sintética do tipo “Ice”, em estado pastoso, cuidadosamente escondida dentro de uma garrafa térmica e de um pote de creme — uma tentativa clara de despistar a fiscalização.