07 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Jovem é presa com droga sintética 'Ice' de R$ 40 mil em ônibus

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
A jovem de 18 anos foi presa com as drogas em um ônibus, na avenida 31 de Março.
A jovem de 18 anos foi presa com as drogas em um ônibus, na avenida 31 de Março.

  Uma operação da Polícia Militar resultou, na manhã desta quinta-feira (05), na prisão de uma jovem de apenas 18 anos por envolvimento direto no tráfico interestadual de drogas. A ação ocorreu por volta das 11h55, na Avenida 31 de Março, no bairro Verde, e revelou um esquema ousado de transporte de entorpecentes entre estados.

LEIA MAIS

Durante a ofensiva coordenada pela 4ª Companhia do 10º BPM/I, voltada ao enfrentamento do tráfico internacional e interestadual de drogas e armas, os policiais abordaram uma passageira que levantou suspeitas. Na revista, a equipe encontrou droga sintética do tipo “Ice”, em estado pastoso, cuidadosamente escondida dentro de uma garrafa térmica e de um pote de creme — uma tentativa clara de despistar a fiscalização.

Confrontada pelos policiais, a suspeita acabou confessando o crime. Ela revelou que havia sido contratada para transportar a droga do município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, até a capital paulista, e que receberia R$ 3 mil pelo serviço.

A jovem, identificada como M.B.F.C., recebeu voz de prisão imediata e foi encaminhada à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 399 gramas de “Ice”, droga sintética de alto valor no mercado ilegal, avaliada em aproximadamente R$ 40 mil, além de um aparelho celular iPhone, que pode auxiliar nas investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

A Polícia Militar reforça que ações como essa são fundamentais para desarticular rotas do tráfico e impedir que drogas de alto poder destrutivo cheguem aos grandes centros urbanos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários