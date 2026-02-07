07 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

ACIDENTE FATAL

Passageira morre após carro ser atingido por caminhão em rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Joice Adriana de Paula Ferreira Silvestre, tinha 43 anos.
  Joice Adriana de Paula Ferreira Silvestre, 43 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (5) em um grave acidente na Rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), entre Descalvado e São Carlos, a 98 km de Piracicaba.

 Ela era passageira de um carro atingido frontalmente por uma carreta cujo motorista perdeu o controle e invadiu a faixa contrária.

O impacto foi fatal: Joice não resistiu e morreu no local. O motorista do carro, os demais ocupantes e o condutor da carreta foram socorridos e levados a hospitais da região; seus estados de saúde ainda dependem de avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e acionou a perícia técnica. Testes de alcoolemia nos motoristas deram negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa, e segue sob investigação da Polícia Civil.

Joice deixa esposo, filha, pais, irmãos, sobrinhos e amigos. O velório ocorre hoje, às 13h, na sala 2 do Velório Municipal Accácio Rusca, e o sepultamento às 17h, no Cemitério Municipal de Descalvado.

