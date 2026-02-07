A Polícia Civil desmantelou um verdadeiro “quartel do tráfico” em Piracicaba durante a Operação Ratoeira. Três traficantes foram presos e um líder, conhecido como “Rato”, segue foragido.
O grupo operava no sistema delivery nos bairros Nova Iguaçu, Dois Córregos, Pompéia, Jardim Alvorada e Santa Rita, usando um quartinho no quintal de uma chácara como depósito principal de drogas. No local, os policiais encontraram grandes quantidades de maconha, cocaína, haxixe e Skank, além de balanças, facas e materiais para embalo.
Entre os presos estão: “Douglinhas”, “Vitinho” e “Gordão”, enquanto “Rato” segue sendo procurado. No total, foram apreendidos mais de 25 tijolos de maconha, dezenas de tabletes de haxixe, porções de cocaína e milhares de reais em dinheiro.
A Polícia Civil alerta que a operação tirou uma tonelada de drogas das ruas e continua as buscas pelo chefe da quadrilha.