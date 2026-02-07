A Polícia Civil desmantelou um verdadeiro “quartel do tráfico” em Piracicaba durante a Operação Ratoeira. Três traficantes foram presos e um líder, conhecido como “Rato”, segue foragido.

LEIA MAIS

O grupo operava no sistema delivery nos bairros Nova Iguaçu, Dois Córregos, Pompéia, Jardim Alvorada e Santa Rita, usando um quartinho no quintal de uma chácara como depósito principal de drogas. No local, os policiais encontraram grandes quantidades de maconha, cocaína, haxixe e Skank, além de balanças, facas e materiais para embalo.