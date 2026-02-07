Um acidente preocupou moradores e comerciantes do Jardim Castor na tarde desta quinta-feira (5), na região de Santa Terezinha, em Piracicaba. Um menino de apenas 10 anos foi atropelado por um automóvel enquanto atravessava a faixa de pedestres na rua avenida Antônio da Costa Pinto e Silva.

LEIA MAIS

De acordo com as informações e imagens registradas, a criança observou o trânsito e iniciou a travessia, mas não percebeu a aproximação do veículo, já que o trecho possui duas mãos de direção. O forte impacto derrubou o menino no asfalto, mas, por sorte, os pneus do carro não passaram sobre sua perna.