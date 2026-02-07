Um acidente preocupou moradores e comerciantes do Jardim Castor na tarde desta quinta-feira (5), na região de Santa Terezinha, em Piracicaba. Um menino de apenas 10 anos foi atropelado por um automóvel enquanto atravessava a faixa de pedestres na rua avenida Antônio da Costa Pinto e Silva.
De acordo com as informações e imagens registradas, a criança observou o trânsito e iniciou a travessia, mas não percebeu a aproximação do veículo, já que o trecho possui duas mãos de direção. O forte impacto derrubou o menino no asfalto, mas, por sorte, os pneus do carro não passaram sobre sua perna.
Ainda assustado, após a passagem do veículo, o garoto se levantou rapidamente e retornou para a calçada, onde foi amparado por uma motociclista que parou para ajudar. Ele segurou a mão da condutora e sentou-se novamente na calçada. O motorista do carro fez o retorno e parou rapidamente, prestando auxílio à criança junto com outras pessoas que estavam no local.
Segundo as informações, o menino foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento, passou por exames e foi liberado, felizmente sem lesões graves.