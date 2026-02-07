As recentes chamadas da Fuvest estão transformando a rotina de centenas de jovens que conquistaram uma vaga na Universidade de São Paulo. Na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), em Piracicaba, que completa 126 anos em 2026, a chegada dos novos alunos marca mais um capítulo de tradição acadêmica e formação de profissionais.
Entre os aprovados está Henrique de Angelo, morador da Zona Norte de São Paulo, que ingressou no curso de Ciências dos Alimentos logo na primeira chamada do vestibular. A lista inicial foi divulgada em 23 de janeiro. A segunda convocação saiu no dia 3 de fevereiro e a terceira e última está prevista para 10 de fevereiro.
Os candidatos devem acompanhar todas as atualizações diretamente pelo site oficial da Fundação Universitária para o Vestibular: www.fuvest.com.br
Mudança de cidade e decisão pela república
A adaptação à vida universitária envolve decisões importantes, principalmente para quem vai morar fora de casa. A mãe do estudante, Helen de Angelo, conta que a escolha por uma república foi pensada em família.
“Mesmo sendo perto de São Paulo, é uma mudança grande. Optamos juntos por ele ficar em república, porque acreditamos que será melhor para a adaptação”, afirma.
Apesar do receio natural de qualquer mãe, Helen demonstra confiança. “Achei que seria mais pesado, mas estou animada. Vai ser uma experiência nova e muito importante para ele”, diz.
Henrique explica que escolheu a Esalq pela excelência na área. “Fui pesquisar sobre o curso e vi que a Esalq é referência em Ciências dos Alimentos. Foi a pioneira no Brasil”, conta.
República como espaço de acolhimento
Uma das alternativas mais comuns para os calouros é morar em repúblicas estudantis. Henrique já decidiu seguir esse caminho e acredita que a convivência com outros alunos facilitará sua adaptação.
“Você muda para uma cidade onde não conhece ninguém. Estando em uma república, fica mais fácil conhecer pessoas, socializar e ter apoio quando precisa”, avalia.
Tradição da República Gato Preto
Entre as mais conhecidas moradias estudantis da cidade está a República Gato Preto, formada por alunos da Esalq e com forte tradição dentro da universidade. A casa foi fundada em 1964 e, em 2026, completa 62 anos de história.
Atualmente, dois de seus moradores são os estudantes de Agronomia Felipe Varella e Pietro Boscariol.
Felipe Varella, conhecido na Esalq pelo apelido de Áuzio – referência bem-humorada ao médico Drauzio Varella –, destaca o valor dessa vivência coletiva.
“A república é um espaço de criação de elos entre estudantes e ex-alunos. Existe uma tradição muito forte e isso contribui muito para o desenvolvimento pessoal”, explica.
Ele também ressalta a importância do networking que surge nesse ambiente. “Aqui a gente convive com pesquisadores, professores e profissionais de várias áreas. Muita gente que hoje é referência já passou por essa república”, comenta.
Integração e apoio entre estudantes
O colega de casa e de curso, Pietro Boscariol, conhecido pelo apelido de Ráli-Róla, reforça que o clima nas repúblicas é de união e acolhimento.
“Ninguém tenta oprimir ninguém. Pelo contrário, a ideia é acolher, criar amizades e fazer com que todos se sintam parte da Esalq”, garante.
Segundo ele, a troca de experiências entre veteranos e calouros é fundamental. “Sempre que surge alguma dúvida, tem alguém mais velho para orientar e ajudar. Isso faz toda a diferença no começo da vida universitária”, afirma.
Oportunidades além da sala de aula
Para Henrique, a estrutura da Esalq oferece um diferencial importante na formação dos estudantes.
“Aqui tem muita oportunidade. A experiência é acadêmica e também profissional. A gente aprende na prática”, destaca.
Os veteranos confirmam que estágios, projetos de iniciação científica e atividades extracurriculares ampliam as possibilidades de crescimento pessoal e profissional.
Áuzio acredita que os laços construídos nesse período acompanham os alunos por toda a vida. “As amizades que fazemos na faculdade são para a vida inteira, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal”, afirma.
Início das aulas e expectativas
O calendário acadêmico da Esalq prevê que as aulas começam no dia 23 de fevereiro de 2026, com recepção dos ingressantes e atividades de integração.
Para milhares de jovens, cada nova chamada da Fuvest representa o início de uma jornada de aprendizado, amadurecimento e novas responsabilidades — dentro e fora das salas de aula, em Piracicaba.