As recentes chamadas da Fuvest estão transformando a rotina de centenas de jovens que conquistaram uma vaga na Universidade de São Paulo. Na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), em Piracicaba, que completa 126 anos em 2026, a chegada dos novos alunos marca mais um capítulo de tradição acadêmica e formação de profissionais.

Entre os aprovados está Henrique de Angelo, morador da Zona Norte de São Paulo, que ingressou no curso de Ciências dos Alimentos logo na primeira chamada do vestibular. A lista inicial foi divulgada em 23 de janeiro. A segunda convocação saiu no dia 3 de fevereiro e a terceira e última está prevista para 10 de fevereiro.

Os candidatos devem acompanhar todas as atualizações diretamente pelo site oficial da Fundação Universitária para o Vestibular: www.fuvest.com.br