O show da dupla Pedro Paulo e Alex (PPA) em Piracicaba, marcado para 14 de março de 2026, terá um diferencial para o público: assinantes do Jornal garantem 30% de desconto nos ingressos por meio do Clube JP. A apresentação acontece no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, com abertura dos portões às 21h, e promete reunir fãs do sertanejo universitário de toda a região.
Desconto exclusivo para assinantes
Com apoio do Jornal, o evento oferece benefício direto ao leitor. Assinantes ativos podem obter 30% de desconto na compra de ingressos pelo Clube JP, iniciativa que busca aproximar o público de grandes atrações culturais e musicais em Piracicaba.
Quem ainda não é assinante pode aderir ao plano presencialmente no endereço Avenida Itália, 355, ou pelo telefone (19) 98318-5741, e então aproveitar o benefício, conforme disponibilidade.
Noite de sertanejo e festa
Conhecidos pelo estilo irreverente e repertório animado, Pedro Paulo e Alex acumulam sucessos que embalam baladas e rodeios pelo país como "Esqueceu do Ex" e "Meu corpo dá Sinal". O show em Piracicaba deve seguir essa linha, com músicas dançantes, repertório de hits e forte interação com o público.
A estrutura do evento inclui pista, Área VIP, camarote open bar e setores de mesas para grupos. O espaço contará com praça de alimentação, área coberta com piso e estacionamento com segurança no local.
O Clube Recreativo dos Metalúrgicos, fica na Avenida Dois Córregos, 3110.
Setores para diferentes públicos
Os ingressos têm valores variados conforme o setor. A pista é voltada a quem quer curtir o show em pé e próximo ao palco. A Área VIP oferece vista privilegiada. O camarote open bar, exclusivo para maiores de 18 anos, conta com bebidas liberadas. Já as mesas garantem mais conforto e atendimento no local. Menores de 16 anos terão entrada permitida somente nos setores mesas, pista e Área VIP, desde que estejam acompanhados de pai ou mãe e portando ingresso para acesso ao evento.
Pontos de venda físicos
Além da venda online, os ingressos podem ser adquiridos em pontos físicos:
Capivari/SP
- Divina Maison — Rua Padre Fabiano, 987 — (19) 3491-1344
Piracicaba/SP
- Polo Wear – Shopping Piracicaba — Av. Limeira, 722 — (19) 3413-7165
- Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Sede Clube — Av. Dois Córregos, 3110 — (19) 3423-1433
- Joyce Casa Bo — R. do Rosário, 2500 — (19) 98184-8211
- Padaria Divino Pão — R. Viegas Muniz, 445 — (19) 3434-0152
- Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Sede Centro — Rua Prudente de Moraes, 914 — (19) 3417-8140
- Sheriff Store — Rua Regente Feijó, 1574 — (19) 99812-3301
- Mayara Braga Closet — Rua XV de Novembro, 980
Rio das Pedras/SP
- Lua de Mel — Rua Presidente de Morais, 159 — (19) 3493-1386
Saltinho/SP
- LSB Supermercado — Av. Sete de Setembro, 1446 — (19) 3439-1263
A expectativa é de grande público, impulsionada pela popularidade da dupla e pelo benefício oferecido aos assinantes.