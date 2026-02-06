06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VANTAGEM EXCLUSIVA

Show de PPA em Piracicaba tem 30% off para assinantes do JP

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo de internet
O show será no dia 14 de março no Clube dos Metalúrgicos
O show será no dia 14 de março no Clube dos Metalúrgicos

O show da dupla Pedro Paulo e Alex (PPA) em Piracicaba, marcado para 14 de março de 2026, terá um diferencial para o público: assinantes do Jornal garantem 30% de desconto nos ingressos por meio do Clube JP. A apresentação acontece no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, com abertura dos portões às 21h, e promete reunir fãs do sertanejo universitário de toda a região.

Desconto exclusivo para assinantes


Com apoio do Jornal, o evento oferece benefício direto ao leitor. Assinantes ativos podem obter 30% de desconto na compra de ingressos pelo Clube JP, iniciativa que busca aproximar o público de grandes atrações culturais e musicais em Piracicaba.

Quem ainda não é assinante pode aderir ao plano presencialmente no endereço Avenida Itália, 355, ou pelo telefone (19) 98318-5741, e então aproveitar o benefício, conforme disponibilidade.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Noite de sertanejo e festa


Conhecidos pelo estilo irreverente e repertório animado, Pedro Paulo e Alex acumulam sucessos que embalam baladas  e rodeios pelo país como "Esqueceu do Ex" e "Meu corpo dá Sinal". O show em Piracicaba deve seguir essa linha, com músicas dançantes, repertório de hits e forte interação com o público.

A estrutura do evento inclui pista, Área VIP, camarote open bar e setores de mesas para grupos. O espaço contará com praça de alimentação, área coberta com piso e estacionamento com segurança no local.

O Clube Recreativo dos Metalúrgicos, fica na Avenida Dois Córregos, 3110.

Setores para diferentes públicos


Os ingressos têm valores variados conforme o setor. A pista é voltada a quem quer curtir o show em pé e próximo ao palco. A Área VIP oferece vista privilegiada. O camarote open bar, exclusivo para maiores de 18 anos, conta com bebidas liberadas. Já as mesas garantem mais conforto e atendimento no local. Menores de 16 anos terão entrada permitida somente nos setores mesas, pista e Área VIP, desde que estejam acompanhados de pai ou mãe e portando ingresso para acesso ao evento.

Pontos de venda físicos


Além da venda online, os ingressos podem ser adquiridos em pontos físicos:

Capivari/SP

  • Divina Maison — Rua Padre Fabiano, 987 — (19) 3491-1344

Piracicaba/SP

  • Polo Wear – Shopping Piracicaba — Av. Limeira, 722 — (19) 3413-7165
  • Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Sede Clube — Av. Dois Córregos, 3110 — (19) 3423-1433
  • Joyce Casa Bo — R. do Rosário, 2500 — (19) 98184-8211
  • Padaria Divino Pão — R. Viegas Muniz, 445 — (19) 3434-0152
  • Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Sede Centro — Rua Prudente de Moraes, 914 — (19) 3417-8140
  • Sheriff Store — Rua Regente Feijó, 1574 — (19) 99812-3301
  • Mayara Braga Closet — Rua XV de Novembro, 980

Rio das Pedras/SP

  • Lua de Mel — Rua Presidente de Morais, 159 — (19) 3493-1386

Saltinho/SP

  • LSB Supermercado — Av. Sete de Setembro, 1446 — (19) 3439-1263

A expectativa é de grande público, impulsionada pela popularidade da dupla e pelo benefício oferecido aos assinantes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários