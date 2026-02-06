O show da dupla Pedro Paulo e Alex (PPA) em Piracicaba, marcado para 14 de março de 2026, terá um diferencial para o público: assinantes do Jornal garantem 30% de desconto nos ingressos por meio do Clube JP. A apresentação acontece no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, com abertura dos portões às 21h, e promete reunir fãs do sertanejo universitário de toda a região.

Desconto exclusivo para assinantes



Com apoio do Jornal, o evento oferece benefício direto ao leitor. Assinantes ativos podem obter 30% de desconto na compra de ingressos pelo Clube JP, iniciativa que busca aproximar o público de grandes atrações culturais e musicais em Piracicaba.

Quem ainda não é assinante pode aderir ao plano presencialmente no endereço Avenida Itália, 355, ou pelo telefone (19) 98318-5741, e então aproveitar o benefício, conforme disponibilidade.