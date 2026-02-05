Morador da periferia de Salvador, o estudante é filho de um pedreiro e de uma trabalhadora doméstica. A limitação financeira influenciou diretamente sua preparação, que precisou ser construída com o que estava ao alcance, longe das estruturas consideradas ideais por muitos candidatos.

A disputa por uma vaga em Medicina costuma ser marcada por cursinhos caros, plataformas digitais robustas e simulados frequentes. Ainda assim, foi fora desse circuito que Wesley de Jesus Batista alcançou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), via Enem.

A aprovação foi resultado de um processo longo. Foram cinco anos consecutivos de estudo e participação no Enem, com mudanças graduais na estratégia ao longo do tempo. Nos primeiros períodos, o foco esteve na consolidação dos conteúdos básicos. Com o avanço das tentativas, a atenção passou a se concentrar nos temas mais recorrentes da prova e nos próprios erros.

Essa trajetória permitiu que o estudante desenvolvesse maior familiaridade com o exame, entendendo melhor o formato das questões, a administração do tempo e os pontos decisivos para um bom desempenho, especialmente nas áreas de ciências da natureza e redação.

Celular substituiu computador e cursinho

Sem computador em casa, o celular foi a principal ferramenta de estudo durante toda a preparação. Videoaulas gratuitas disponíveis na internet, materiais em PDF e apostilas usadas compuseram a base do aprendizado.