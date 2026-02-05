06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SUPERAÇÃO

Filho de pedreiro e doméstica é 1º lugar em Medicina na USP; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Morador da periferia de Salvador, Wesley é filho de um pedreiro e de uma trabalhadora doméstica.
Morador da periferia de Salvador, Wesley é filho de um pedreiro e de uma trabalhadora doméstica.

A disputa por uma vaga em Medicina costuma ser marcada por cursinhos caros, plataformas digitais robustas e simulados frequentes. Ainda assim, foi fora desse circuito que Wesley de Jesus Batista alcançou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), via Enem.

Morador da periferia de Salvador, o estudante é filho de um pedreiro e de uma trabalhadora doméstica. A limitação financeira influenciou diretamente sua preparação, que precisou ser construída com o que estava ao alcance, longe das estruturas consideradas ideais por muitos candidatos.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Cinco anos de preparação até o topo

A aprovação foi resultado de um processo longo. Foram cinco anos consecutivos de estudo e participação no Enem, com mudanças graduais na estratégia ao longo do tempo. Nos primeiros períodos, o foco esteve na consolidação dos conteúdos básicos. Com o avanço das tentativas, a atenção passou a se concentrar nos temas mais recorrentes da prova e nos próprios erros.

Essa trajetória permitiu que o estudante desenvolvesse maior familiaridade com o exame, entendendo melhor o formato das questões, a administração do tempo e os pontos decisivos para um bom desempenho, especialmente nas áreas de ciências da natureza e redação.

Celular substituiu computador e cursinho

Sem computador em casa, o celular foi a principal ferramenta de estudo durante toda a preparação. Videoaulas gratuitas disponíveis na internet, materiais em PDF e apostilas usadas compuseram a base do aprendizado.

A rotina exigia disciplina. Os estudos começavam cedo, por volta das 5h da manhã, e se estendiam em horários alternados ao longo do dia, muitas vezes à noite. As anotações eram feitas manualmente, e os exercícios resolvidos mais de uma vez, como forma de compensar a ausência de simulados regulares e plataformas de acompanhamento.

Método próprio e constância

A falta de acesso a sistemas estruturados levou à criação de um método próprio. O conteúdo era organizado por temas, com revisões constantes e reforço nos assuntos mais cobrados pelo Enem. Ao longo dos anos, a estratégia foi sendo ajustada conforme os resultados obtidos em cada edição da prova.

Na edição de 2025, esse processo acumulado se traduziu em segurança durante o exame e em uma nota suficiente para garantir o primeiro lugar na lista de aprovados em Medicina na USP.

Novo desafio: permanecer na universidade

Com a vaga conquistada, a atenção agora se volta para a permanência no curso. A mudança para São Paulo traz o desafio do custo de vida elevado, especialmente para quem não dispõe de reserva financeira.

Para viabilizar os primeiros meses na capital paulista, o estudante recorreu a uma vaquinha online com o objetivo de custear moradia, alimentação e transporte, enquanto busca programas de assistência estudantil. Em poucos dias, a arrecadação já somava cerca de R$ 50 mil.

A trajetória de Wesley evidencia as desigualdades de acesso ao ensino, mas também reforça o papel do esforço contínuo e do acesso a conteúdos gratuitos na transformação de realidades. Em um dos vestibulares mais disputados do Brasil, a história mostra que caminhos alternativos também podem levar ao pódio.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários