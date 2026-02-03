A Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) anunciou nesta terça-feira (03/02) a lista de candidatos selecionados no Exame de Bolsas 2026. A avaliação, aplicada em 27 de janeiro, marca uma iniciativa inédita da instituição para ampliar o acesso ao ensino superior.
Bolsas variam de 30% a 100%
Seis participantes foram contemplados com descontos que vão de 30% até a gratuidade integral. A relação completa dos aprovados e a ordem de classificação podem ser consultadas no site oficial da escola.
Prazo para confirmação do benefício
Para garantir a bolsa, os candidatos devem comparecer à Secretaria de Atendimento Integrado da Fumep, no Bloco Administrativo, entre os dias 4 e 6 de fevereiro, das 8h às 18h. O atendimento ocorre na Avenida Monsenhor Martinho Salgot, 560, bairro Areão.
As bolsas não confirmadas dentro do período estipulado serão automaticamente canceladas e não haverá nova chamada. Quem ainda não realizou matrícula precisará concluir o processo até 10 de fevereiro para ter direito ao benefício.
Vestibular simplificado segue aberto
A EEP mantém inscrições abertas para o vestibular simplificado, voltado a interessados em iniciar a graduação ainda neste semestre. A instituição é mantida pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep) e vinculada à Prefeitura de Piracicaba.
“Nossos cursos contam com excelente reconhecimento, tanto pela sociedade quanto pelos indicadores de avaliação de faculdades e universidades”, afirmou Marcelo Zambon, diretor acadêmico da EEP.
Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal oficial da escola: www.eep.br/processo-seletivo.