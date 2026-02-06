Uma ocorrência grave mobilizou forças de segurança e equipes de saúde na madrugada desta sexta-feira (6) em São João da Boa Vista, a 197 km de Piracicaba.Um casal foi encontrado morto dentro da própria residência, em um crime de violência doméstica seguido de autoextermínio.

A situação veio à tona quando uma das filhas do casal, uma adolescente, percebeu algo estranho após ouvir pedidos de socorro vindos do quarto dos pais ainda durante a madrugada. Ao não conseguir resposta e encontrar o cômodo trancado, ela conseguiu acesso ao local e se deparou com a cena, acionando imediatamente o atendimento de emergência.