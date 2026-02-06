Uma ocorrência grave mobilizou forças de segurança e equipes de saúde na madrugada desta sexta-feira (6) em São João da Boa Vista, a 197 km de Piracicaba.Um casal foi encontrado morto dentro da própria residência, em um crime de violência doméstica seguido de autoextermínio.
LEIA MAIS
- VÍDEO | Grave acidente deixa homem preso nas ferragens e outros feridos na SP 304, em Piracicaba
- Foragido extremamente perigoso é encontrado e preso em Piracicaba
- Perseguição termina com ladrão morto e motos recuperadas
A situação veio à tona quando uma das filhas do casal, uma adolescente, percebeu algo estranho após ouvir pedidos de socorro vindos do quarto dos pais ainda durante a madrugada. Ao não conseguir resposta e encontrar o cômodo trancado, ela conseguiu acesso ao local e se deparou com a cena, acionando imediatamente o atendimento de emergência.
Profissionais do Samu compareceram à residência, mas apenas puderam confirmar os óbitos. A Polícia Militar isolou o imóvel para o trabalho da perícia, que identificou que a mulher apresentava múltiplos ferimentos causados por faca. O homem foi encontrado com lesões compatíveis com tentativa e consumação de suicídio.
No quarto onde o casal estava, uma faca foi localizada e recolhida para investigação, assim como aparelhos celulares. A análise preliminar indicou que não houve invasão à casa nem sinais de luta em outros ambientes, o que reforça a linha investigativa adotada pela Polícia Civil. Vestígios encontrados na cozinha da residência também serão analisados para auxiliar no esclarecimento dos fatos. As filhas ficaram sob a responsabilidade de familiares.