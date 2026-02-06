06 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
TRAGÉDIA FAMILIAR

Adolescente acha mãe morta a facadas e pai caído sem vida em casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A esposa foi morta com golpes de faca e o marido tirou a própria vida.
  Uma ocorrência grave mobilizou forças de segurança e equipes de saúde na madrugada desta sexta-feira (6) em São João da Boa Vista, a 197 km de Piracicaba.Um casal foi encontrado morto dentro da própria residência, em um crime de violência doméstica seguido de autoextermínio.

A situação veio à tona quando uma das filhas do casal, uma adolescente, percebeu algo estranho após ouvir pedidos de socorro vindos do quarto dos pais ainda durante a madrugada. Ao não conseguir resposta e encontrar o cômodo trancado, ela conseguiu acesso ao local e se deparou com a cena, acionando imediatamente o atendimento de emergência.

Profissionais do Samu compareceram à residência, mas apenas puderam confirmar os óbitos. A Polícia Militar isolou o imóvel para o trabalho da perícia, que identificou que a mulher apresentava múltiplos ferimentos causados por faca. O homem foi encontrado com lesões compatíveis com tentativa e consumação de suicídio.

No quarto onde o casal estava, uma faca foi localizada e recolhida para investigação, assim como aparelhos celulares. A análise preliminar indicou que não houve invasão à casa nem sinais de luta em outros ambientes, o que reforça a linha investigativa adotada pela Polícia Civil. Vestígios encontrados na cozinha da residência também serão analisados para auxiliar no esclarecimento dos fatos. As filhas ficaram sob a responsabilidade de familiares.

