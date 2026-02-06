Tudo começou quando quatro criminosos, divididos em duas motocicletas, roubaram uma moto Bajaj Dominar 400 e um celular nas proximidades do Mercado Tenda, na Rodovia Virgínio Viel Campo Dall’Orto. Ao avistar uma viatura da Polícia Militar, o grupo fugiu em alta velocidade rumo à Rodovia Anhanguera.

Uma ação do 10º BAEP terminou com troca de tiros em área de mata, um criminoso morto, outro preso e três motocicletas roubadas recuperadas, após uma sequência de assaltos e uma perseguição cinematográfica pela cidade de Campinas, a 70 km de Piracicaba.

Com o auxílio do rastreador do celular roubado, os policiais chegaram até uma área de mata na região do Matão. Durante o patrulhamento, próximo ao Pesqueiro da Mamãe, a equipe se deparou com duas motos roubadas — uma Honda CB 500 e uma Triumph Scrambler — e iniciou o acompanhamento.

Após cerca de 500 metros, os suspeitos perderam o controle das motocicletas, caíram e abandonaram os veículos, fugindo a pé para o mato. Na varredura da área, um dos criminosos foi encontrado armado com uma pistola, resultando em confronto. Ele foi baleado e morreu no local. Outro integrante da quadrilha foi capturado logo depois, sem resistência, portando um simulacro de arma de fogo.

Com o criminoso morto, foram encontrados três celulares. O suspeito preso confessou os roubos, indicou onde a Bajaj havia sido escondida e revelou a existência de outras motos roubadas, que não foram localizadas.