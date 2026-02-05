06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
LOCALIZADO

Foragido perigoso é encontrado e preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Romilson vinha sendo procurado por extrema violência doméstica contra a companheira.
Romilson vinha sendo procurado por extrema violência doméstica contra a companheira.

  Depois de dias de tensão e buscas, a polícia colocou as mãos em um homem considerado perigoso e foragido da Justiça na manhã desta quinta-feira (5), em Piracicaba. Romilson vinha sendo procurado por extrema violência doméstica e já era tratado como prioridade pelas forças de segurança.

LEIA MAIS

O alerta partiu da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que avisou que o suspeito havia desaparecido e ignorado ordens judiciais, sem jamais se apresentar. A denúncia apontava agressões contra a própria companheira, o que acendeu o sinal vermelho entre os investigadores.

Com a situação se agravando, equipes da 1ª Companhia da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento em vários pontos da cidade. A pressão aumentou, o cerco fechou e, após diligências, o homem foi finalmente localizado.

A prisão aconteceu sem confronto, mas encerrou uma busca considerada delicada devido ao risco que o suspeito representava. Ele foi levado diretamente para a unidade policial e agora permanece sob custódia, aguardando decisão da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários