Depois de dias de tensão e buscas, a polícia colocou as mãos em um homem considerado perigoso e foragido da Justiça na manhã desta quinta-feira (5), em Piracicaba. Romilson vinha sendo procurado por extrema violência doméstica e já era tratado como prioridade pelas forças de segurança.
O alerta partiu da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que avisou que o suspeito havia desaparecido e ignorado ordens judiciais, sem jamais se apresentar. A denúncia apontava agressões contra a própria companheira, o que acendeu o sinal vermelho entre os investigadores.
Com a situação se agravando, equipes da 1ª Companhia da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento em vários pontos da cidade. A pressão aumentou, o cerco fechou e, após diligências, o homem foi finalmente localizado.
A prisão aconteceu sem confronto, mas encerrou uma busca considerada delicada devido ao risco que o suspeito representava. Ele foi levado diretamente para a unidade policial e agora permanece sob custódia, aguardando decisão da Justiça.