Depois de dias de tensão e buscas, a polícia colocou as mãos em um homem considerado perigoso e foragido da Justiça na manhã desta quinta-feira (5), em Piracicaba. Romilson vinha sendo procurado por extrema violência doméstica e já era tratado como prioridade pelas forças de segurança.

O alerta partiu da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que avisou que o suspeito havia desaparecido e ignorado ordens judiciais, sem jamais se apresentar. A denúncia apontava agressões contra a própria companheira, o que acendeu o sinal vermelho entre os investigadores.