A manhã desta sexta-feira (6) foi marcada por cenas de desespero, gritos e correria na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba. Um acidente violentíssimo envolvendo caminhões, um automóvel e uma moto, transformou o trecho do km 147, altura do bairro Tupi em um cenário de tensão total. Um motorista ficou preso nas ferragens e outras quatro pessoas também se feriram.
Com o impacto devastador.do caminhão carregado com madeira, a pista foi tomada por peças e pedaços da carga. O motorista acabou preso às ferragens, lutando pela vida enquanto equipes do Corpo de Bombeiros realizavam um delicado trabalho de desencarceramento. O
Pelo menos, outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo socorridas às pressas pelo resgate dos bombeiros e Samu. Sirenes ecoaram por toda a rodovia, que precisou ser totalmente interditada no sentido Piracicaba–Santa Bárbara d’Oeste, no momento do acidente e também para o trabalho das equipes.
A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária atuaram no controle do trânsito e deram apoio no resgate das vítimas. Motoristas que passavam pelo local viveram momentos de pânico e foram orientados a evitar o trecho.
As causas do acidente ainda serão investigadas.