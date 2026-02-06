06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Grave acidente deixa preso nas ferragens e feridos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Nidio Ferreira 92FM
Além de outros feridos, um motorista de caminhão ficou preso nas ferragens no acidente em Piracicaba.
Além de outros feridos, um motorista de caminhão ficou preso nas ferragens no acidente em Piracicaba.

  A manhã desta sexta-feira (6) foi marcada por cenas de desespero, gritos e correria na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba. Um acidente violentíssimo envolvendo caminhões, um automóvel e uma moto, transformou o trecho do km 147, altura do bairro Tupi em um cenário de tensão total. Um motorista ficou preso nas ferragens e outras quatro pessoas também se feriram.

LEIA MAIS

Com o impacto devastador.do caminhão carregado com madeira, a pista foi tomada por peças e pedaços da carga. O motorista acabou preso às ferragens, lutando pela vida enquanto equipes do Corpo de Bombeiros realizavam um delicado trabalho de desencarceramento. O

Pelo menos, outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo socorridas às pressas pelo resgate dos bombeiros e Samu. Sirenes ecoaram por toda a rodovia, que precisou ser totalmente interditada no sentido Piracicaba–Santa Bárbara d’Oeste, no momento do acidente e também para o trabalho das equipes.

A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária atuaram  no controle do trânsito e deram apoio no resgate das vítimas. Motoristas que passavam pelo local viveram momentos de pânico e foram orientados a evitar o trecho.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários