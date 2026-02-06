Princípio de incêndio no Assaí: o que se sabe até agora

Um princípio de incêndio registrado em uma unidade do Assaí Atacadista mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e causou apreensão entre clientes e funcionários no Centro de Piracicaba. A ocorrência foi registrada na área de depósito da loja e exigiu a evacuação imediata do local como medida de segurança.

Segundo informações apuradas, o fogo atingiu uma área interna do estabelecimento, provocando fumaça no interior da unidade. Diante da situação, clientes e colaboradores deixaram o local por precaução, seguindo os protocolos de segurança adotados pela rede.