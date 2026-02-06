Princípio de incêndio no Assaí: o que se sabe até agora
Um princípio de incêndio registrado em uma unidade do Assaí Atacadista mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e causou apreensão entre clientes e funcionários no Centro de Piracicaba. A ocorrência foi registrada na área de depósito da loja e exigiu a evacuação imediata do local como medida de segurança.
Segundo informações apuradas, o fogo atingiu uma área interna do estabelecimento, provocando fumaça no interior da unidade. Diante da situação, clientes e colaboradores deixaram o local por precaução, seguindo os protocolos de segurança adotados pela rede.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela equipe da loja e chegou rapidamente ao local, conseguindo conter a situação antes que as chamas se espalhassem para outras áreas do estabelecimento. Após o combate ao fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e vistoria técnica para garantir que não houvesse risco de reignição.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi considerada tranquila. “Não tiveram vítimas. A fumaça não estava muito densa no local e ninguém sofreu efeitos por inalação. O espaço foi analisado e está em segurança”, informou a corporação.
Em nota, o Assaí Atacadista informou que um curto-circuito em uma área interna ocasionou o princípio de incêndio. A empresa destacou que a equipe da unidade acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e adotou todas as medidas preventivas necessárias, incluindo o fechamento temporário da loja, visando garantir a segurança de clientes e colaboradores.
Após a liberação do Corpo de Bombeiros e a retirada dos equipamentos danificados pela equipe técnica, a unidade foi reaberta ao público. Não houve registro de feridos, e a loja segue funcionando normalmente.
Até o momento, as causas técnicas detalhadas do incidente não foram divulgadas. O caso segue tratado como um princípio de incêndio sem vítimas, com rápida resposta das equipes de emergência e sem danos estruturais significativos à unidade.