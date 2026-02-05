Durante o período de Carnaval 2026, o comércio da cidade terá funcionamento diferenciado, e é importante ficar atento aos horários para evitar imprevistos na hora das compras ou do planejamento do dia a dia.

Segunda-feira (16/02): funcionamento normal, com atendimento até às 18h

Terça-feira (17/02): comércio fechado

Quarta-feira (18/02): reabertura das lojas, também com atendimento até às 18h

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Já os supermercados não seguem um horário único e devem operar conforme escala própria, definida por cada rede. A recomendação é que o consumidor consulte previamente o estabelecimento de interesse.

No caso do Shopping Piracicaba, os horários de funcionamento durante o Carnaval podem variar. Por isso, a orientação é buscar as informações diretamente com o empreendimento, por meio de seus canais oficiais.