ATENÇÃO, CONSUMIDORES E COMERCIANTES DE PIRACICABA!
Durante o período de Carnaval 2026, o comércio da cidade terá funcionamento diferenciado, e é importante ficar atento aos horários para evitar imprevistos na hora das compras ou do planejamento do dia a dia.
As lojas de rua seguirão o seguinte esquema:
Segunda-feira (16/02): funcionamento normal, com atendimento até às 18h
Terça-feira (17/02): comércio fechado
Quarta-feira (18/02): reabertura das lojas, também com atendimento até às 18h
Já os supermercados não seguem um horário único e devem operar conforme escala própria, definida por cada rede. A recomendação é que o consumidor consulte previamente o estabelecimento de interesse.
No caso do Shopping Piracicaba, os horários de funcionamento durante o Carnaval podem variar. Por isso, a orientação é buscar as informações diretamente com o empreendimento, por meio de seus canais oficiais.
Vale destacar que a abertura do comércio em feriados é permitida pela Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sincomércio e o Sincomerciários, garantindo respaldo legal para o funcionamento nesses períodos especiais.
Dica importante: programe suas compras com antecedência e evite deixar tudo para a última hora!
Fonte: Sincomércio Piracicaba
Contato: (19) 3422-0808