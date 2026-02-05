05 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
HORÁRIO CARNAVAL

Comércio de Piracicaba muda horários no Carnaval 2026

Por Redação JP1 | Sincomércio Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagens
Centro de Piracicaba em movimento
ATENÇÃO, CONSUMIDORES E COMERCIANTES DE PIRACICABA!

Durante o período de Carnaval 2026, o comércio da cidade terá funcionamento diferenciado, e é importante ficar atento aos horários para evitar imprevistos na hora das compras ou do planejamento do dia a dia.

As lojas de rua seguirão o seguinte esquema:

Segunda-feira (16/02): funcionamento normal, com atendimento até às 18h
Terça-feira (17/02): comércio fechado
Quarta-feira (18/02): reabertura das lojas, também com atendimento até às 18h

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Já os supermercados não seguem um horário único e devem operar conforme escala própria, definida por cada rede. A recomendação é que o consumidor consulte previamente o estabelecimento de interesse.

No caso do Shopping Piracicaba, os horários de funcionamento durante o Carnaval podem variar. Por isso, a orientação é buscar as informações diretamente com o empreendimento, por meio de seus canais oficiais.

Vale destacar que a abertura do comércio em feriados é permitida pela Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sincomércio e o Sincomerciários, garantindo respaldo legal para o funcionamento nesses períodos especiais.

Dica importante: programe suas compras com antecedência e evite deixar tudo para a última hora!

Fonte: Sincomércio Piracicaba

Contato: (19) 3422-0808

Comentários

