O princípio de incêndio no Assaí Atacadista neste domingo (1), obrigou a evacuação imediata assim que foi identificado em uma câmara fria do hipermercado. Clientes e funcionários viveram momentos de apreensão, mas a ação foi realizada com êxito e sem nenhum registro de incidente, de acordo com nota do estabelecimento.

De acordo com as informações, a chegada rápida das viaturas do Corpo de Bombeiros resultou na contenção quase imediata do princípio de incêndio, evitando que atingisse outras áreas do hipermercado. A tensão e aglomeração das pessoas foi grande na rua para acompanhar o trabalho das equipes, mas não passou de um grande susto.