02 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Principio de incêndio no Assaí: Evacuação foi rápida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O mercado foi rapidamente evacuado e ninguém se feriu
O mercado foi rapidamente evacuado e ninguém se feriu

  O princípio de incêndio no Assaí Atacadista neste domingo (1), obrigou a evacuação imediata assim que foi identificado em uma câmara fria do hipermercado. Clientes e funcionários viveram momentos de apreensão, mas a ação foi realizada com êxito e sem nenhum registro de incidente, de acordo com nota do estabelecimento.

LEIA

De acordo com as informações, a chegada rápida das viaturas do Corpo de Bombeiros resultou na contenção quase imediata do princípio de incêndio, evitando que atingisse outras áreas do hipermercado. A tensão e aglomeração das pessoas foi grande na rua para acompanhar o trabalho das equipes, mas não passou de um grande susto.

As causas estão sendo apuradas, mas um curto-circuito é a hipótese mais provável.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários