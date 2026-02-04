Segundo informações, as equipes da PM realizavam averiguação após receberem denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido em uma chácara no Recanto dos Galetos. O local foi cercado pelos policiais.

Uma operação da Polícia Militar terminou em morte na tarde desta terça-feira (3), na zona rural de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de 24 anos morreu durante confronto com policiais às margens da Via Martin Lutero, no km 12, região do bairro Pires de Cima, em uma ocorrência marcada por tensão e rápida escalada da violência.

Durante a aproximação dos agentes da residência, o suspeito teria reagido de forma imediata, apontando uma arma de fogo na direção da equipe. Diante da ameaça, os policiais intervieram, dando início a um confronto armado. O homem foi atingido durante a troca de tiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para o local, mas o óbito foi constatado. A vítima foi identificada como Yan Gustavo Sousa dos Santos, de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava foragido de Campinas e era procurado por envolvimento em um latrocínio ocorrido em dezembro de 2025, que resultou na morte de um idoso de 65 anos.

O jovem também tinha acusações por roubo, associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menor.