04 de fevereiro de 2026
BALEADO E MORTO

Jovem de 24 anos morre em confronto com a polícia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais e Portal ELimeira
Yan Gustavo Souza dos Santos, de 24 anos, era procurado pela justiça e morreu durante o confronto.
Yan Gustavo Souza dos Santos, de 24 anos, era procurado pela justiça e morreu durante o confronto.

  Uma operação da Polícia Militar terminou em morte na tarde desta terça-feira (3), na zona rural de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de 24 anos morreu durante confronto com policiais às margens da Via Martin Lutero, no km 12, região do bairro Pires de Cima, em uma ocorrência marcada por tensão e rápida escalada da violência.

Segundo informações, as equipes da PM realizavam averiguação após receberem denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido em uma chácara no Recanto dos Galetos. O local foi cercado pelos policiais.

Durante a aproximação dos  agentes da residência, o suspeito teria reagido de forma imediata, apontando uma arma de fogo na direção da equipe. Diante da ameaça, os policiais intervieram, dando início a um confronto armado. O homem foi atingido durante a troca de tiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram  acionadas para o local, mas o óbito foi constatado. A vítima foi identificada como Yan Gustavo Sousa dos Santos, de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava foragido de Campinas e era procurado por envolvimento em um latrocínio ocorrido em dezembro de 2025, que resultou na morte de um idoso de 65 anos.

O jovem também tinha acusações por roubo, associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menor.

Peritos foram acionados e o corpo levado pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado

