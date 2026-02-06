06 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CLIMA DE CARNAVAL

Menos é Mais e Dilsinho estarão neste domingo em Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo de internet
Domingo vai ser animado com o pré-carnaval com Menos é Mais e Dilsinho
Domingo vai ser animado com o pré-carnaval com Menos é Mais e Dilsinho

A Arena Monte Alegre, em Piracicaba, será palco neste domingo, 8 de fevereiro, de um evento que promete colocar o público no ritmo do Carnaval. O ALEGRA reúne grandes nomes do pagode nacional como o grupo Menos é Mais,o cantor Dilsinho e atrações regionais em uma programação que começa às 15h.

Pagode em destaque no pré-Carnaval


Entre as principais atrações estão o grupo Menos é Mais e o cantor Dilsinho, dois dos artistas mais populares do pagode atual, com repertório marcado por sucessos nas plataformas digitais como "P do Pecado" e "Péssimo Negócio" e forte presença em shows pelo país. A programação também inclui apresentação do Grupo NL e set do DJ Babá, garantindo clima de festa durante toda a tarde.

Com início às três da tarde, o evento segue a tendência das festas diurnas, que têm ganhado espaço por oferecer lazer em horário mais acessível ao público. A proposta é reunir amigos, fãs de pagode e foliões  de todas as idades que já estão no clima carnavalesco.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Previsão do tempo para domingo


Embora o clima de festa seja garantido, a previsão meteorológica indica possibilidade de chuva durante o dia, com chance significativa de pancadas no período da tarde e noite em Piracicaba, típica de verão na região. A meteorologia aponta 44% de chuva e nebulosidade ao longo de 8 de fevereiro, algo a se considerar na programação do evento.

Serviço e ingressos


O ALEGRA será realizado em 08 de fevereiro (domingo), na Arena Monte Alegre – Piracicaba/SP

Localizada na Via Comendador Pedro Morganti, 4965.

As vendas online estão disponíveis em:
www.redticket.com.br/alegra

Há ainda opções sem taxa:

  • Pix sem taxa pelo telefone (19) 98973-8383
  • Privates sem taxa pelo telefone (19) 99522-7917

A realização é da Via Brasil Produtora em parceria com Lucas Meireles. A expectativa é de grande público, impulsionada pelo sucesso dos artistas e pela proximidade do Carnaval.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários