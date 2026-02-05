A concentração acontece a partir das 15h, na Praça Doutor Tibiriçá, com saída do cortejo às 16h. O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

O pré-carnaval de Piracicaba será marcado por memória, ancestralidade e celebração da cultura negra neste domingo (8). O Bloco Baque Caipira realiza seu tradicional cortejo pelas ruas do Centro com o tema “Mamãe África – A Imperatriz da Cultura”, homenageando Dona Odette Martins Teixeira, uma das figuras mais emblemáticas da história cultural da cidade.

Fundado em 2013, o Baque Caipira completa 13 anos de trajetória e escolheu celebrar a vida e a sabedoria ancestral de Mama África, nascida em 1933, na rua Riachuelo. Aos 92 anos, Dona Odette segue inspirando gerações com sua elegância, vitalidade e força simbólica, sendo reconhecida como batuqueira do Batuque de Umbigada, carnavalesca, atleta de alto rendimento e referência viva da cultura popular piracicabana.

Ela foi uma das fundadoras do tradicional bloco Voz do Morro, criado na rua Riachuelo, e teve sua importância reconhecida por diversas escolas de samba da cidade, como Portela, Zum Zum, Caxanga, Ekperalta, União da Vila e Estrela de Prata. No esporte, elevou o nome de Piracicaba e do XV de Piracicaba ao figurar no 1º lugar do ranking sul-americano 90+ de atletismo e no 4º lugar do ranking mundial.

O apelido Mamãe África nasce de sua presença forte, acolhedora e ancestral, ligada às matrizes africanas da cultura brasileira. Em 2009, ela foi convidada para participar do plantio de um Baobá na Praça da Saudade, durante cerimônia do Dia da Consciência Negra. Conhecida como “Árvore da Vida”, a espécie africana simboliza resistência, espiritualidade e memória, valores que também atravessam a trajetória de Dona Odette.

Percurso que atravessa a história da cidade