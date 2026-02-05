Neste período, ruas e praças se transformam em pontos de encontro, onde diferentes ritmos, histórias e identidades convivem. A programação gratuita permite que pessoas de todas as idades participem da festa, fortalecendo a cultura local e mantendo viva uma tradição que valoriza o pertencimento, a convivência e a alegria compartilhada.

O Pré-Carnaval já tomou conta de Piracicaba e confirma a força do Carnaval de rua como uma das maiores expressões culturais da cidade. Muito além da folia, o Carnaval reúne música, tradição, diversidade e ocupação dos espaços públicos, aproximando artistas, blocos e a população em uma celebração coletiva.

O segundo final de semana de Pré-Carnaval promete movimentar Piracicaba com música, cultura popular e festa nas ruas. Nos dias 07 e 08 de fevereiro, três blocos integram a programação gratuita divulgada por cultura.piracicaba, reforçando a valorização das manifestações culturais locais e o acesso democrático ao Carnaval de rua.

No sábado (07), das 15h às 22h, o Bloco da Green acontece em formato estático na Praça da Boyes, com proposta descontraída e clima familiar. No mesmo dia e horário, o Bloco Vila África desfila pela Vila Independência, com concentração na Rua Pascoalina Orlando, 177, e dispersão no Ponto de Cultura Vila África, levando às ruas a força da cultura afro-brasileira.

Já no domingo (08), das 15h às 21h, o Maracatu Baque Caipira encerra o fim de semana com um cortejo que sai da Praça Dr. Tibiriça, na Rua do Rosário, e segue até o Largo dos Pescadores, reunindo tambores, tradição e identidade cultural.