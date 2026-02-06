A Arena Monte Alegre, em Piracicaba, será palco neste domingo, 8 de fevereiro, de um evento que promete colocar o público no ritmo do Carnaval. O ALEGRA reúne grandes nomes do pagode nacional como o grupo Menos é Mais,o cantor Dilsinho e atrações regionais em uma programação que começa às 15h.

Pagode em destaque no pré-Carnaval



Entre as principais atrações estão o grupo Menos é Mais e o cantor Dilsinho, dois dos artistas mais populares do pagode atual, com repertório marcado por sucessos nas plataformas digitais como "P do Pecado" e "Péssimo Negócio" e forte presença em shows pelo país. A programação também inclui apresentação do Grupo NL e set do DJ Babá, garantindo clima de festa durante toda a tarde.

Com início às três da tarde, o evento segue a tendência das festas diurnas, que têm ganhado espaço por oferecer lazer em horário mais acessível ao público. A proposta é reunir amigos, fãs de pagode e foliões de todas as idades que já estão no clima carnavalesco.