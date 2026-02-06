A Arena Monte Alegre, em Piracicaba, será palco neste domingo, 8 de fevereiro, de um evento que promete colocar o público no ritmo do Carnaval. O ALEGRA reúne grandes nomes do pagode nacional como o grupo Menos é Mais,o cantor Dilsinho e atrações regionais em uma programação que começa às 15h.
Pagode em destaque no pré-Carnaval
Entre as principais atrações estão o grupo Menos é Mais e o cantor Dilsinho, dois dos artistas mais populares do pagode atual, com repertório marcado por sucessos nas plataformas digitais como "P do Pecado" e "Péssimo Negócio" e forte presença em shows pelo país. A programação também inclui apresentação do Grupo NL e set do DJ Babá, garantindo clima de festa durante toda a tarde.
Com início às três da tarde, o evento segue a tendência das festas diurnas, que têm ganhado espaço por oferecer lazer em horário mais acessível ao público. A proposta é reunir amigos, fãs de pagode e foliões de todas as idades que já estão no clima carnavalesco.
Previsão do tempo para domingo
Embora o clima de festa seja garantido, a previsão meteorológica indica possibilidade de chuva durante o dia, com chance significativa de pancadas no período da tarde e noite em Piracicaba, típica de verão na região. A meteorologia aponta 44% de chuva e nebulosidade ao longo de 8 de fevereiro, algo a se considerar na programação do evento.
Serviço e ingressos
O ALEGRA será realizado em 08 de fevereiro (domingo), na Arena Monte Alegre – Piracicaba/SP
Localizada na Via Comendador Pedro Morganti, 4965.
As vendas online estão disponíveis em:
www.redticket.com.br/alegra
Há ainda opções sem taxa:
- Pix sem taxa pelo telefone (19) 98973-8383
- Privates sem taxa pelo telefone (19) 99522-7917
A realização é da Via Brasil Produtora em parceria com Lucas Meireles. A expectativa é de grande público, impulsionada pelo sucesso dos artistas e pela proximidade do Carnaval.