Com a autorização estadual, a Prefeitura dará início aos trâmites administrativos necessários para viabilizar o empreendimento, incluindo a definição do terreno onde serão construídas as moradias e o encaminhamento dos procedimentos técnicos e legais para a execução do projeto.

O prefeito de Rafael Piovezan assinou nesta quarta-feira (4), em São Paulo, um convênio com o Governo do Estado de São Paulo que garante a construção de 150 novas unidades habitacionais em Santa Bárbara d’Oeste. A formalização ocorreu durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

“É mais um avanço importante na área da Habitação e mais uma oportunidade para famílias realizarem o sonho da casa própria. Agora vamos iniciar os processos dentro da Prefeitura para apontar o local e dar sequência a tudo o que é necessário para a construção dessas moradias. Gostaria de agradecer mais uma vez ao governador Tarcísio, que tem confiado no nosso trabalho e que tem sido um grande parceiro de Santa Bárbara d’Oeste”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

A nova seleção reforça a parceria entre o Município e o Estado, que já resultou em importantes entregas habitacionais. Em 2025, foram concluídas e entregues 372 unidades habitacionais nos residenciais Jaçanã e Araçari, localizados no Conjunto Roberto Romano, em duas etapas, fruto da atuação conjunta da Prefeitura e da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

O investimento total nessas obras foi de R$ 70 milhões, ampliando o acesso à moradia e fortalecendo as políticas públicas de habitação no município.