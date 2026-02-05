Hyundai Motor Brasil mantém processos seletivos abertos em Piracicaba e São Paulo
A Hyundai Motor Brasil segue com diversos processos seletivos em andamento, com oportunidades de trabalho e estágio em Piracicaba e São Paulo. As informações foram confirmadas oficialmente pela empresa ao JP1 e estão disponíveis em canais institucionais, como o site oficial e o LinkedIn da montadora. Ao todo, há vagas efetivas, oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e programas de estágio, contemplando áreas administrativas, técnicas, ambientais, jurídicas, de saúde ocupacional e inovação.
Entre as vagas divulgadas no LinkedIn oficial da empresa, todas com atuação em Piracicaba (SP), estão os cargos de Advogado Júnior, Analista Pleno de Meio Ambiente, Analista Pleno de Compras Técnicas e Especialista em Pesquisa e Desenvolvimento. Além dessas posições, a Hyundai também mantém processos seletivos ativos por meio do site oficial e de plataformas parceiras. Um dos destaques é o Programa de Estágio Hyundai Motor Brasil 2026, que oferece 15 vagas distribuídas entre Piracicaba (SP) e São Paulo (SP). Há ainda 17 vagas para o cargo de Ajudante de Produção, exclusivas para pessoas com deficiência, com contratação em regime CLT e local de trabalho em Piracicaba.
Durante a apuração, a empresa também confirmou novas oportunidades em aberto, incluindo a vaga de Técnico de Enfermagem do Trabalho Júnior, com atuação no ambulatório médico da unidade de Piracicaba, além das posições de Estagiário em Marketing de Produto e Estagiário de Auditoria, ambas com local de trabalho em São Paulo e modelo híbrido.
Segundo a Hyundai, a empresa busca profissionais que desejam inovar e se desenvolver continuamente, destacando a integração entre as culturas brasileira e sul-coreana como um diferencial no ambiente corporativo. Recentemente, a Hyundai Motor Company alcançou um marco histórico ao atingir a produção global de 100 milhões de veículos, desde o lançamento do modelo Pony, em 1975, até veículos mais recentes, como o IONIQ 5, referência em mobilidade sustentável. A cerimônia de comemoração ocorreu na planta de Ulsan, na Coreia do Sul, simbolizando um novo capítulo da trajetória da montadora no cenário automotivo mundial.
A empresa informa ainda que os benefícios oferecidos podem variar conforme a região e o cargo, mas incluem assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, restaurante interno, auxílio-creche, benefício farmácia, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros ou resultados, convênios com empresas parceiras, desconto em produtos e consignado.
Os interessados devem acompanhar as oportunidades e realizar as inscrições exclusivamente pelos canais oficiais da Hyundai Motor Brasil, como o site institucional e o LinkedIn da empresa.
