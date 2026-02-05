Hyundai Motor Brasil mantém processos seletivos abertos em Piracicaba e São Paulo

A Hyundai Motor Brasil segue com diversos processos seletivos em andamento, com oportunidades de trabalho e estágio em Piracicaba e São Paulo. As informações foram confirmadas oficialmente pela empresa ao JP1 e estão disponíveis em canais institucionais, como o site oficial e o LinkedIn da montadora. Ao todo, há vagas efetivas, oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e programas de estágio, contemplando áreas administrativas, técnicas, ambientais, jurídicas, de saúde ocupacional e inovação.

Entre as vagas divulgadas no LinkedIn oficial da empresa, todas com atuação em Piracicaba (SP), estão os cargos de Advogado Júnior, Analista Pleno de Meio Ambiente, Analista Pleno de Compras Técnicas e Especialista em Pesquisa e Desenvolvimento. Além dessas posições, a Hyundai também mantém processos seletivos ativos por meio do site oficial e de plataformas parceiras. Um dos destaques é o Programa de Estágio Hyundai Motor Brasil 2026, que oferece 15 vagas distribuídas entre Piracicaba (SP) e São Paulo (SP). Há ainda 17 vagas para o cargo de Ajudante de Produção, exclusivas para pessoas com deficiência, com contratação em regime CLT e local de trabalho em Piracicaba.