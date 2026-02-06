Onde sair à noite em Piracicaba: os restaurantes mais buscados da cidade

Piracicaba oferece uma cena gastronômica variada para quem quer sair à noite, seja para um jantar em família, encontro a dois ou comemoração com amigos. De churrascarias tradicionais a restaurantes japoneses e culinária regional, alguns nomes se destacam entre os mais buscados pelos moradores e visitantes da cidade.

Restaurante Monte Sul

Tradição e qualidade são a essência do restaurante Monte Sul, afinal, são mais de 20 anos levando sabor e gastronomia diferenciada aos piracicabanos. Referência nas culinárias japonesa e italiana (com massas de fabricação própria), além de extensa variedade de saladas , sobremesas e o tradicional churrasco gaúcho, uma das marcas registradas do Monte Sul. Unidade Centro: R. Santo Antônio, 710 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-160. Unidade JK: Av. Juscelino K. de Oliveira, 764 - Vila Rezende, Piracicaba - SP, 13414-000