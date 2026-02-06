Onde sair à noite em Piracicaba: os restaurantes mais buscados da cidade
Piracicaba oferece uma cena gastronômica variada para quem quer sair à noite, seja para um jantar em família, encontro a dois ou comemoração com amigos. De churrascarias tradicionais a restaurantes japoneses e culinária regional, alguns nomes se destacam entre os mais buscados pelos moradores e visitantes da cidade.
Restaurante Monte Sul
Tradição e qualidade são a essência do restaurante Monte Sul, afinal, são mais de 20 anos levando sabor e gastronomia diferenciada aos piracicabanos. Referência nas culinárias japonesa e italiana (com massas de fabricação própria), além de extensa variedade de saladas , sobremesas e o tradicional churrasco gaúcho, uma das marcas registradas do Monte Sul. Unidade Centro: R. Santo Antônio, 710 - Centro, Piracicaba - SP, 13400-160. Unidade JK: Av. Juscelino K. de Oliveira, 764 - Vila Rezende, Piracicaba - SP, 13414-000
Instagram: montesulpira
Churrascaria Trevisan
A Churrascaria Trevisan é uma das mais tradicionais da cidade quando o assunto é carne de qualidade. A casa oferece rodízio completo com cortes nobres, buffet variado, estação de saladas, culinária japonesa e sobremesas. O ambiente amplo e moderno é ideal para reunir a família ou comemorar datas especiais.
Endereço: Rua Campos Salles, 230 – Centro
Instagram: churras.trevisan.piracicaba
Ikigai Exclusive Sushi
Queridinho dos fãs da culinária japonesa, o Ikigai se destaca pelo rodízio no balcão, que proporciona uma experiência diferenciada. Um sushiman exclusivo prepara as peças na hora, de forma personalizada, conforme o gosto do cliente. Os pratos são feitos com ingredientes frescos, técnica apurada e apresentação impecável.
Endereço: Rua Frei Evaristo de Santa Úrsula, 20 – Nova Piracicaba
Instagram: ikigai.exclusivesushi
- VEJA MAIS:
- Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 nesta sexta em Piracicaba
- Hyundai abre mais de 38 vagas de emprego e estágio em Piracicaba
- Mais uma rede de supermercados desiste da escala 6x1; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Casaretto Pasta & Vinho
Fundado em 1990, o restaurante Casaretto Pasta & Vinho é hoje uma das casas mais famosas e tradicionais da região.
Com massas próprias e caseiras, produzidas com os mais selecionados ingredientes, o Casaretto oferece um cardápio variado de especialidades, composto de pastas com molhos especiais, carnes, aves e peixes, tudo com segredos únicos da família italiana, além da sua carta exclusiva de vinhos.
Casaretto, uma autêntica cantina italiana
Endereço: Endereço: R. Aquilino Pacheco, 412 - Alto, Piracicaba - SP, 13419-150
Instagram: casarettopastaevinho
Restaurante Jangada
Com mais de 50 anos de história e raízes em Limeira, o Jangada é referência em frutos do mar. O cardápio inclui bacalhau, paella, peixes grelhados e pratos executivos bem elaborados. O ambiente moderno e o atendimento cuidadoso garantem uma experiência completa.
Endereço: Avenida Limeira, 722 – Areião
Instagram: restaurantejangada
Pavanelli Loja e Restaurante
Opção para quem aprecia a gastronomia italiana, o Pavanelli combina restaurante e loja no mesmo espaço. Além dos pratos clássicos, o local vende massas importadas, molhos, azeites, queijos e outros produtos selecionados, oferecendo uma experiência gastronômica e gourmet ao mesmo tempo.
Endereço: Rua Riachuelo, 798 – Centro
Instagram: casapavanelli
Claudinho's Restaurante
Conhecido pelo aclamado bife à parmegiana, o Claudinho’s possui um cardápio variado, com pratos tradicionais e sabores marcantes. O ambiente é descontraído e bastante procurado para almoços e jantares em família.
Endereço: Avenida Carlos Botelho, 189 – São Dimas
Instagram: claudinhosrestaurante
Porto do Norte Restaurante
Com clima de boteco nordestino, o Porto do Norte traz pratos típicos como escondidinhos, frango caipira e sarapatel, além de saladas e chopes. A decoração com artesanato regional reforça a identidade da casa.
Endereço: Rua do Rosário, 350 – Centro
Instagram: portodonorte
Churrascaria Bombacha do Sul
Tradicional churrascaria da cidade, oferece grande variedade de cortes, buffet self-service farto e ambiente familiar, sendo uma escolha frequente para jantares tranquilos.
Endereço: Rua Cordeirópolis, 50 – Tupi
Instagram: churrascaria.bombacha
Churrascaria Caçador
Apesar de localizada em Rio Claro, é bastante procurada por moradores de Piracicaba. Conta com ambiente amplo, climatizado, buffet variado e assados à moda gaúcha, ideal para quem aprecia churrasco tradicional.
Endereço: Avenida 1 JN, 101 – Jardim Novo, Rio Claro
Instagram: churrascariacacador
Watashi Sushi
Restaurante japonês de perfil mais simples, mas com boa variedade de pratos tradicionais, destacando-se pelos sushis e sashimis preparados com cuidado e frescor.