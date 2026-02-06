Semana do Cinema começa com ingressos a R$ 10 nesta sexta-feira em Piracicaba
A aguardada Semana do Cinema começou nesta quinta-feira (05) em Piracicaba com ingressos a preços populares no Cine Araújo. A promoção segue até o dia 11 de fevereiro e tem como principal destaque o valor de R$ 10 para sessões de matinê nas salas convencionais e premium, tornando o cinema uma das opções de lazer mais acessíveis do fim de semana.
Nas salas Premium e Convencionais, os ingressos custam R$ 10 para sessões até às 16h59 e R$ 12 a partir das 17h. Já nas salas VIP, os valores promocionais são de R$ 15 na matinê e R$ 18 no período noturno. Durante o período da campanha, todos os ingressos são vendidos com valor de meia-entrada.
Além dos preços reduzidos nos ingressos, o público também pode aproveitar o combo promocional por R$ 22, que inclui uma pipoca pequena e um refrigerante lata, tornando o passeio ainda mais atrativo para famílias, casais e grupos de amigos.
A promoção acontece em um fim de semana de grande movimentação na cidade, marcado por eventos de Pré-Carnaval, descontos em atividades culturais e previsão de instabilidade no tempo, o que reforça o cinema como uma alternativa de lazer em ambiente fechado.
A programação reúne filmes para todos os públicos. Entre os destaques estão Avatar: Fogo e Cinzas, Zootopia 2, Destruição Final 2D e P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion. Também seguem em cartaz produções nacionais e familiares como O Diário de Pilar na Amazônia, Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul e a animação Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada.
Para quem prefere suspense, drama e ação, a programação inclui O Agente Secreto, (Des)controle, O Primata, O Som da Morte e a comédia Socorro!. A lista conta ainda com o épico Davi – Nasce Um Rei e a exibição especial Stray Kids: The DominATE Experience, voltada aos fãs de K-pop.
A promoção não é válida para conteúdos alternativos, shows e sessões de pré-venda. Os horários das sessões e a programação completa podem ser consultados diretamente no cinema.