Semana do Cinema começa com ingressos a R$ 10 nesta sexta-feira em Piracicaba

A aguardada Semana do Cinema começou nesta quinta-feira (05) em Piracicaba com ingressos a preços populares no Cine Araújo. A promoção segue até o dia 11 de fevereiro e tem como principal destaque o valor de R$ 10 para sessões de matinê nas salas convencionais e premium, tornando o cinema uma das opções de lazer mais acessíveis do fim de semana.

Nas salas Premium e Convencionais, os ingressos custam R$ 10 para sessões até às 16h59 e R$ 12 a partir das 17h. Já nas salas VIP, os valores promocionais são de R$ 15 na matinê e R$ 18 no período noturno. Durante o período da campanha, todos os ingressos são vendidos com valor de meia-entrada.