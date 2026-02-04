A rede varejista e atacadista Grupo São Vicente passou a adotar, a partir de fevereiro, um novo formato de jornada de trabalho em duas de suas unidades localizadas em Cosmópolis (SP). A iniciativa consiste na aplicação da escala 5×2 e será conduzida como projeto piloto.
Pelo modelo adotado, os colaboradores passam a ter dois dias de descanso semanal, sem mudança na carga horária total. A empresa informou que a reorganização da escala altera a distribuição dos turnos e estabelece uma rotina fixa de dias trabalhados e de folga.
Segundo o Grupo São Vicente, a medida está inserida em um conjunto de avaliações internas relacionadas à gestão de pessoal e acompanha discussões do setor sobre alternativas de organização da jornada. O diretor-presidente da companhia, Marcos Cavicchiolli, declarou que o projeto segue diretrizes corporativas voltadas à relação entre empresa e colaboradores.
Durante o período de testes, a rede irá acompanhar indicadores como rotatividade de funcionários, registros de faltas e resultados operacionais das lojas envolvidas. A partir da análise desses dados, a empresa decidirá sobre a adoção da escala em outras unidades do grupo. A unidade do Grupo São Vicente em Piracicaba não está incluída no projeto e seguirá operando com o modelo de escala atualmente adotado. A eventual ampliação da nova jornada para outras cidades dependerá dos resultados obtidos durante a fase de testes.