A rede varejista e atacadista Grupo São Vicente passou a adotar, a partir de fevereiro, um novo formato de jornada de trabalho em duas de suas unidades localizadas em Cosmópolis (SP). A iniciativa consiste na aplicação da escala 5×2 e será conduzida como projeto piloto.

Pelo modelo adotado, os colaboradores passam a ter dois dias de descanso semanal, sem mudança na carga horária total. A empresa informou que a reorganização da escala altera a distribuição dos turnos e estabelece uma rotina fixa de dias trabalhados e de folga.