O cartão de crédito deixou de ser apenas um meio de pagamento e passou a ocupar papel central na fiscalização tributária. Com o avanço do cruzamento de dados e o uso de sistemas automatizados, a Receita Federal intensificou o monitoramento de despesas para identificar contribuintes cujo padrão de consumo não condiz com a renda declarada.

A medida faz parte de um processo mais amplo de digitalização do controle fiscal, que busca reduzir a evasão e ampliar a eficiência na detecção de inconsistências.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Cartões entram no radar do Fisco