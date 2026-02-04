04 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PERIGO

Polícia alerta para foragido perigoso à solta em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
Romilson foi visto pela última vez nas proximidades da Comunidade Renascer.
Romilson foi visto pela última vez nas proximidades da Comunidade Renascer.

 A Polícia Cívil emitiu um alerta para um foragido da justiça de alta periculosidade que pode estar nas ruas de Piracicaba. Romilson, que foi visto pela última vez nas proximidades da Comunidade Renascer, espancou a esposa com violência extrema e fugiu pelas ruas da cidade.

LEIA MAIS

De acordo com o alerta da Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), é recomendo que não seja tentado nenhum tipo de abordagem em caso de localização do indivíduo. A orientação é que no momento da visualização seja feito contato rápido e imediato no número (19) 98123 7833,.ou nos números 190 da PM e 153 da GCM.

A colaboração da população é fundamental para a localização e prisão deste homem violento e perigoso.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários