A Polícia Cívil emitiu um alerta para um foragido da justiça de alta periculosidade que pode estar nas ruas de Piracicaba. Romilson, que foi visto pela última vez nas proximidades da Comunidade Renascer, espancou a esposa com violência extrema e fugiu pelas ruas da cidade.

De acordo com o alerta da Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), é recomendo que não seja tentado nenhum tipo de abordagem em caso de localização do indivíduo. A orientação é que no momento da visualização seja feito contato rápido e imediato no número (19) 98123 7833,.ou nos números 190 da PM e 153 da GCM.