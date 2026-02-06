A sexta-feira (__) começou com tempo parcialmente ensolarado em Piracicaba. Por volta das 7h, os termômetros marcavam cerca de 23 °C, com umidade do ar elevada, em torno de 86%, e ventos leves, próximos de 8 km/h. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe gradativamente, podendo chegar aos 31 °C no período da tarde. A chance de chuva hoje é baixa.
Para o fim de semana, a previsão indica mudança nas condições do tempo. No sábado, o calor continua, com máxima próxima dos 30 °C e mínima em torno de 21 °C, porém há previsão de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Já no domingo, o tempo segue instável, com maior probabilidade de chuva e temperaturas um pouco mais amenas, variando entre 20 °C e 28 °C.
A previsão merece atenção especial, já que Piracicaba recebe eventos do Pré-Carnaval neste fim de semana, além de programações culturais, descontos em cinemas e maior circulação de pessoas em áreas de lazer e comércio. A orientação é que o público se programe, fique atento às atualizações do tempo e, se possível, leve guarda-chuva ou capa de chuva para atividades ao ar livre.
Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor permanece, reforçando a importância de hidratação e cuidados com a exposição prolongada ao sol durante os períodos de abertura do tempo.